جنگ نرم دشمن علیه سیاستهای کلی نظام شدت گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدمحمد کاظم مدرسی، در جمع مربیان و استاد یاران حلقه‌های صالحین این استان، با اشاره به تهدیدات جنگ نرم دشمن پس از پیروزی در جنگ ۱۲ روزه، بر لزوم جذب، برنامه ریزی و اجرای منسجم تربیتی تأکید کرد.



جذب نیروهای توانمند؛ اولویت شبکه صالحین

وی با اشاره به وظیفه اصلی فعالان تربیتی در جذب نیروهای متعهد، تصریح کرد: ما باید مانند گیاهی باشیم که جوانه‌های جدید را پرورش می‌دهد. امروز با وجود هجمه‌های فرهنگی، جذب نیروهای مستعد و پاسخگویی به شبهات، رسالت اصلی حلقه‌های صالحین است.



هشدار درباره خودباختگی برخی مسئولان

آیت الله مدرسی با انتقاد از نگاه منفی برخی مسئولان نسبت به دستاوردهای نظام، افزود: متأسفانه پس از پیروزی قاطع در جنگ ۱۲ روزه، برخی به جای تقویت روحیه مردم، با بیان مشکلاتی مانند کمبود آب و برق، آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. این رویکرد، تضعیف روحیه مقاومت است.



تلاش دشمن برای زیر سوال بردن سیاستهای انقلاب

وی با هشدار درباره حرکت خزنده دشمن در القای ناکارآمدی سیاستهای نظام، گفت: جریان‌های معاند می‌خواهند با تحریک نارضایتی‌های اقتصادی، این ذهنیت را ایجاد کنند که مشکلات کشور ناشی از خط مشی‌های اصیل انقلاب است، جنگ نرم دشمن علیه سیاستهای کلی نظام شدت گرفته و این توطئه خطر بزرگی برای وحدت ملی است.



ضرورت برنامه ریزی و نظارت مستمر

استاد شبکه صالحین یزد، برنامه ریزی و اجرای منظم فعالیت‌های تربیتی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: حلقه‌های صالحین باید با شناسایی پایگاه‌های مقاومت در مناطق مختلف، بهصورت مستمر فعال باشند. نظارت سرزده و رفع مشکلات اجرایی، رمز موفقیت این شبکه است.



پیروزی در جنگ سخت، هشداری برای جنگ نرم

آیت الله مدرسی با اشاره به پیروزی ایران در مقابله با ابرقدرتهای جهانی، تأکید کرد: ما با ۲۰ درصد ظرفیت نیروهای مسلح، آمریکا و رژیم صهیونیستی را به زانو درآوردیم، اما امروز میدان اصلی، جنگ نرم است. اگر در این عرصه بیدقتی کنیم، دشمن به اهدافش خواهد رسید.