به گزارش خبرنگار مهر، کمال حسینی صبح سه شنبه در نشست معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان با واحدهای فناور استان اظهار کرد: در سنندج پنج هکتار زمین برای فعالیتهای فناورانه اختصاص یافته، اما بسیاری از ایدههای خلاقانه جوانان کردستانی نیازمند فضا و امکانات صنعتی فراتر از ظرفیت پارک علم و فناوری است.
وی افزود: احداث کارگاههای کوچک میتواند زمینه آغاز فعالیت اقتصادی این شرکتها را فراهم کند و نقش مؤثری در توسعه استان داشته باشد.
حسینی همچنین خواستار افزایش میزان تسهیلات تکلیفی برای بخش فناوری شد و گفت: اعتبارات فعلی کمتر از ۸۰ میلیارد تومان است که پاسخگوی نیاز استان نیست.
تأکید بر اقتصاد دیجیتال و آزمایشگاه هوش مصنوعی
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری کردستان تصریح کرد: یکی از ضرورتهای اصلی توسعه اقتصادی استان، توجه به اقتصاد دیجیتال است و در همین راستا، ایجاد آزمایشگاه هوش مصنوعی به عنوان زیرساختی کلیدی مطرح شده است.
وی افزود: این مطالبه نه تنها خواسته فعالان حوزه فناوری، بلکه نیاز جدی دانشگاهها و مراکز علمی استان است و باید در دستور کار معاونت علمی و فناوری قرار گیرد.
