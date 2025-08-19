  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

متلاشی شدن باند حفاری غیرمجاز در یاسوج؛یک تبعه خارجی دستگیر شد

یاسوج-فرمانده یگان حفاظت، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد از متلاشی شدن باند حفاری غیرمجاز در منطقه گردشگری محمود آباد یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مختار تراب با اشاره به گزارشی مبنی بر حفاری غیرمجاز در یکی از مناطق روستای گردشگری محمودآباد یاسوج، اظهار کرد: با هماهنگی دستگاه قضائی و همکاری خوب نیروی انتظامی، یگان حفاظت این اداره کل به محل اعزام و در این خصوص باند حفاری غیرمجاز در حین حفاری متلاشی شد.

فرمانده یگان حفاظت، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این خصوص سه نفر دستگیر شدند که یکی از این افراد مختلف یک تبعه خارجی بوده است.

او ادامه داد: این افراد پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی می‌شوند.

سرهنگ تراب گفت: برابر قانون هرگونه حفاری و کاوش به قصد تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع بوده و برابر قانون، مرتکبین، به مجازات حبس محکوم می‌شوند.

کد خبر 6564751

