باند حفاران غیرمجاز در استان ایلام متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی در این ارتباط افزود: درپی اخبار واصله از انجمن های مرتبط با یگان حفاظت میراث فرهنگی در خصوص فعالیت یک باند حفاری غیرمجاز در کوه بانکول در منطقه موسوم به زنگ وسیر، بلافاصله اکیپی از ماموران یگان حفاظت استان و پرسنل یگان حفاظت شهرستان شیروان چرداول با همکاری پرسنل کلانتری شهر آسمان آباد با ایجاد اکیپ عملیاتی به محل موردنظر اعزام و باند حفاران غیر مجاز متلاشی شد.

سرپرست یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان ایلام گفت: در این عملیات ابزار و ادوات حفاری شامل بیل، کلنگ، تبر و نیز یک دستگاه خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی ضبط وتحویل ماموران اداره مبارزه با با قاچاق کالا و ارز شد.

وی افزود: حفاری غیرمجاز به طول دو متر و عرض یک متر انجام گرفته بود که با اقدام به موقع ماموران، قبل از رسیدن به هرگونه شی تاریخی عرصه بر سوداگران تنگ و اقدام آنان ناکام ماند.

بر اساس ماده 562 قانون مجازات اسلامی، هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا واموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و متخلفین به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد و اشیا و اموال مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می شود.

در همین راستا شماره تلفن های 3341311 و 3381000 به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به آحاد مردم عزیز به منظور گزارش هرگونه تخلف در زمینه آثار تاریخی و فرهنگی است.