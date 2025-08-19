به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، نمایشگاه بینالمللی ArabLab ۲۰۲۵ بهعنوان یکی از بزرگترین رویدادهای تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و دارویی جهان از ۲۳ تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (یکم تا سوم مهرماه ۱۴۰۴) در مرکز نمایشگاهی World Trade Center دبی برگزار میشود و ایران با پاویونی متشکل از شرکتهای دانشبنیان در آن حضور خواهد داشت.
این نمایشگاه طیف گستردهای از حوزههای تخصصی شامل تجهیزات عمومی و صنعتی آزمایشگاهی، محیطزیست، نفت و پتروشیمی، مواد و متالورژی، کشاورزی، شیمی آلی و معدنی، تحلیل آب و فاضلاب، کنترل کیفیت مواد غذایی، تشخیص پزشکی، تحقیق و توسعه دارویی، بیوتکنولوژی و تصویربرداری علمی را در بر میگیرد و فرصت مناسبی برای ارائه توانمندیها و محصولات شرکتهای دانشبنیان ایرانی فراهم میکند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، شرکتکنندگان در پاویون ایران از خدماتی نظیر فضای نمایشگاهی اختصاصی، حضور مترجم، اخذ ویزا، اقامت در هتل چهار ستاره، بلیت رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی و بیمه مسافرتی بهرهمند خواهند شد.
شرکت در پاویون ایران برای تمامی شرکتها امکانپذیر است اما بهرهمندی از حمایت دولتی مشروط به دارا بودن گواهی دانشبنیان و ارزیابی توان صادراتی خواهد بود. در این چارچوب، هزینه حضور در پاویون برای هر شرکت ۶۶۷۵ دلار تعیین شده که ۴۹۷۵ دلار آن بهعنوان حمایت دولتی برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته میشود. در نتیجه سهم پرداختی هر شرکت ۱۷۰۰ دلار خواهد بود که این حمایت محدود به ۱۲ شرکت است و اولویت با شرکتهایی است که زودتر ثبتنام خود را نهایی کنند.
امکان ثبتنام آزاد و حضور بدون حمایت دولتی در نمایشگاه ArabLab ۲۰۲۵ از طریق دبیرخانه برنامه، شرکت الماس فناور گستر زانا فراهم شده است.
ثبتنامکنندگان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق تلفن ۰۲۱۸۸۵۴۰۲۵۲ و تلفن همراه ۰۹۰۱۳۳۸۸۶۸۳، شماره واتساپ ۰۹۳۹۴۱۴۳۰۴۱ با دبیرخانه در ارتباط باشند.
همچنین از طریق پست الکترونیکی به نشانی Lotfalizadeh.parsrastak@gmail.com امکان برقراری ارتباط وجود دارد. وبسایت رسمی نمایشگاه به نشانی https://www.terrapinn.com/exhibition/arablab-live/index.stm و لینک ثبتنام در برنامه اعزام از طریق پایگاه اینترنتی https://ghazaal.inif.ir/sign-in.html در دسترس قرار دارد.
