۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵

معمای عقلانیت در آزمایشگاه زنده اقتصاد اسلامی

نشستی با موضوع «معمای عقلانیت در آزمایشگاه زنده اقتصاد اسلامی، مظنه هایی برای نظام اقتصادی برآمده از رفتار اربعینی» امروز سه شنبه ساعت ۲۰ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، واکاوی گفتمان مقاومت در علوم انسانی اسلامی، در سلسله نشست‌های موج مخالف بررسی می‌شود.

این نشست‌ها را انجمن علمی مطالعات اسلامی در علوم انسانی برگزار می‌کند. نشست چهارم به موضوع معمای عقلانیت در آزمایشگاه زنده اقتصاد اسلامی، مظنه هایی برای نظام اقتصادی برآمده از رفتار اربعینی اختصاص دارد.

در این جلسه علی نعمتی هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و حمد جعفری نژاد دکترای اقتصاد پولی دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز سه شنبه ۲۸ مرداد از ساعت ۲۰ به صورت برخط از طریق نشانی https://www.skyroom.online/ch/anjomanelmi/sish-if قابل مشاهده است.

سیده فاطمه سادات کیایی

