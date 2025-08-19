به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نوری صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران کامیاران اظهار کرد: تلفیق طبیعت چشم‌نواز، آثار تاریخی و باورهای مذهبی، کامیاران را به مقصدی متمایز در غرب کشور بدل کرده است.

وی افزود: موقعیت جغرافیایی این شهرستان سبب شده تا کوه‌های شاهو، جنگل‌های بلوط، چشمه‌های جوشان و آبشارهای فصلی، چشم‌اندازی منحصر به‌فرد برای علاقه‌مندان طبیعت رقم بزنند.

وی بیان کرد: کامیاران تنها در زیبایی‌های طبیعی خلاصه نمی‌شود؛ وجود آثار تاریخی همچون کتیبه تنگیور، زیارتگاه‌های مذهبی و بقاع متبرکه، نشانگر ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی این سرزمین است.

نوری با اشاره به قرآن خطی روستای کاشتر که یکی از آثار ارزشمند مذهبی منطقه به شمار می‌رود، تصریح کرد: این اثر گران‌بها بازتاب‌دهنده پیوند ناگسستنی مردم کامیاران با سنت‌های دینی و اعتقادی است.

وی همچنین روستای پلکانی پالنگان را «نگین معماری سنتی کردستان» دانست و گفت: معماری کم‌نظیر این روستا، در کنار رودخانه تنگیور و آئین‌های محلی، آن را به یکی از پرجاذبه‌ترین مقاصد گردشگری غرب ایران تبدیل کرده است.

این کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری کامیاران تأکید کرد: صنایع‌دستی همچون کلاش‌بافی، جاجیم‌بافی و گلیم‌بافی در کامیاران همچنان رواج دارد و حمایت بیشتر از این هنرها می‌تواند به رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه کمک کند.

نوری در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد اقامتگاه‌های مناسب و معرفی گسترده ظرفیت‌های این شهرستان می‌تواند کامیاران را به یکی از مقاصد مهم گردشگری در سطح ملی و حتی فراتر از مرزها معرفی کند.