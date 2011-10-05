روز جهانگردی در روستای پالنگان سنندج گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که به همت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان و با همکاری فرماندار کامیاران تدارک دیده شده بود برنامه های متنوع فرهنگی و هنری اجرا و در نهایت از فعالان حوزه جهانگردی و گردشگری استان با اهدا لوح تقدیر و تندیس تجلیل به عمل آمد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان در این مراسم با اشاره به ظرفیت های استان بیان کرد: کردستان به دلیل ویژگی های منحصر به فرد دارای ظرفیت های بسیاری در حوزه های گردشگری است و می توان با استفاده از این ظرفیت ها در راستای توسعه این استان برنامه ریزی کرد.

امیر الهی با اشاره به این مهم که علاوه بر وجود جاذبه های تاریخی کردستان در حوزه آثار طبیعی و گردشگری یکی از مناطق ویژه کشور است، گفت: طی چند سال اخیر اقدامات خوبی برای بهره برداری از این ظرفیت ها در استان اجرایی شده و نتایج بسیار خوبی نیز به دنبال داشته است.

وی یادآور شد: افزایش چند برابری مسافران نوروزی استان کردستان نشان می دهد که می توان با تقویت و ایجاد زیرساخت های لازم به نتایج بهتری دست یافت که یکی از نیازهای اصلی برای رسیدن به این مهم بهره گرفتن از مشارکت و همراهی بخش خصوصی و توسعه سرمایه گذاری است.

فرماندار شهرستان کامیاران نیز در این جلسه به وضعیت کنونی این شهرستان در خصوص جذب گردشگر و جهانگرد اشاره کرد و افزود: وجود روستایی تاریخی پالنگان با فرهنگ ویژه مردم و همچنین معماری منحصر به فرد می تواند بهترین زمینه برای توسعه کامیاران به شمار آید.

علی عسکر روحانی ادامه داد: ایجاد و توسعه جاده های دسترسی، ساخت مکان های اقامتی و تفریحی و افزایش تسهیلات به افراد گردشگر و سرمایه گذار از جمله نیازهای اصلی برای توسعه و تقویت صنعت گردشگری در شهرستان کامیاران به ویژه روستای تاریخی پالنگان به شمار می رود.

در این مراسم که در یکی از باغهای زیبای روستا کامیاران برگزار شدد هلپرکی گروهی، آواز محلی و اورامی، شعرخوانی و مسابقه کردستان شناسی با هدف معرفی جاذبه های استان اجرا به صورت زنده اجرا شد و تولید محصولات مختلف و صنایع دستی محلی در جنب مراسم به نمایش عمومی گذاشته شد.