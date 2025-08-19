به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، محققان موفق به ساخت رابط مغز و رایانهای شدهاند که به بیماران مبتلا به فلج گفتاری شدید کمک میکند افکارشان را منتقل کنند. بر اساس پژوهشی که در نشریه Cell منتشر شده، این فناوری جدید توانسته گفتار درون ذهن فرد را با دقت ۷۴ درصد رمزگشایی کند. پژوهشگران امیدوارند این فناوری به افرادی که نمیتوانند با صدای بلند صحبت کنند، امکان برقراری ارتباط سادهتر را بدهد.
ارین کونز، یکی از نویسندگان این پژوهش در دانشگاه استنفورد، میگوید: «این نخستین بار است که توانستهایم فعالیتهای مغز هنگام فکر کردن به صحبت کردن را درک کنیم. رابط مغز و رایانه به افراد مبتلا به اختلالات شدید گفتاری و حرکتی کمک میکند تا صحبتهای درونی خود را رمزگشایی کنند و به شیوهای بهتر و طبیعیتر ارتباط برقرار کنند.»
این رابط با استفاده از حسگرهایی که در ناحیهای از مغز که حرکات را کنترل میکند، سیگنالهای عصبی را دریافت و به اعمالی مانند فعال کردن پروتز دست ترجمه میکند.
تحقیقات جدید نشان میدهد که این رابط میتواند صحبتهایی که فرد قصد بیان آنها را دارد، حتی اگر قادر به تولید صدا نباشد، رمزگشایی کند. وقتی کاربران تلاش میکنند با فعال کردن ماهیچههای مربوط به تولید صدا صحبت کنند، رابط مغز و رایانه فعالیت مغزی مرتبط با آن را تفسیر میکند و حتی اگر کلمات گفته شده نامفهوم باشند، آنها را به متن تبدیل میکند.
یکی دیگر از نویسندگان این تحقیق میگوید: «اگر فرد به جای تلاش برای حرف زدن، تنها به صحبت فکر کند، احتمالاً این روش برای او راحتتر و سریعتر خواهد بود.»
در این پژوهش، محققان میکروالکترودهایی در بخش موتور کورتکس مغز چهار شرکتکننده مبتلا به فلج شدید کاشتند. موتور کورتکس مسئول کنترل سخن گفتن است. سپس از شرکتکنندگان خواسته شد که برای صحبت کردن تلاش کنند یا تصور کنند که مجموعهای از کلمات را میگویند.
محققان دریافتند که هر دو فعالیت، یعنی تلاش برای حرف زدن و گفتار درونی، بخشهای مشابهی از مغز را فعال میکنند و الگوهای عصبی نزدیکی دارند، اما تفاوتهایی نیز وجود دارد که امکان تمایز بین آنها را فراهم میکند. گفتار درونی به طور کلی فعالیت مغزی کمتری را به همراه دارد.
در مرحله بعد، پژوهشگران با استفاده از هوش مصنوعی، کلمات تصور شده را تفسیر کردند. نتایج نشان میدهد که این رابط مغز و رایانه قادر است جملات تصور شده را از بین دایرهالمعارفی شامل ۱۲۵ هزار کلمه با دقتی تا ۷۴ درصد رمزگشایی کند.
نظر شما