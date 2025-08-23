هوش مصنوعی جای جی پی اس را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان دانشگاه سوری انگلیس یک ابزار هوش مصنوعی ابداع کرده اند که موقعیت مکانی را حتی در مناطق متراکم شهری که سیگنال های ماهواره ای ممکن است کارآمد نباشد، نشان می دهد.

این سیستم PEnG نام دارد و در آزمایش ها اشتباهات در تعیین موقعیت مکانی را از ۷۳۴ متر به ۲۲ متر کاهش داد. PEnG به جای اتکا به ماهواره های جی پی اس، تصاویر ماهواره ای و خیابان را ترکیب و مکان دقیق یک دستگاه را مشخص می کند.

این فرایند دو مرحله ای نخست موقعیت مکانی را در سطح خیابان محدود می کندو در مرحله بعد با استفاده از تخمین موقعیت نسبی، که تکنیکی برای محاسبه جهت‌گیری دوربین است، دقت آن را ارتقا می دهد.

محققان توضیح داده اند این روش با یک دوربین تک چشمی ساده کار میکند که به طور معمول در وسایل نقلیه وجود دارد و به این ترتیب برای به کارگیری در آینده قابل دسترس و همچنین عملیاتی است. آنها تاکید دارند پوشش GPS بیشتر اوقات در تونل ها، شهرهایی با ساختمان های مرتفع مانند نیویورک یا مناطقی با ارتباطات ضعیف چندان قابل اعتماد نیست و سیستم آنها برای پرکردن این شکاف طراحی شده است.

مولف پژوهش می گوید: بسیاری از سیستم های ناوبری به جی پی اس متکی هستند اما پوشش شبکه همیشه تضمین شده نیست. هدف ما ایجاد راه حلی است که با استفاده از اطلاعات بصری است.

محققان معتقدند انعطاف پذیری سیستم می تواند شیوه ناوبری ابزارهادر شرایط غیرقابل پیش بینی را دگرگون کند.