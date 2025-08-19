۲۵۰ میلیارد تومان بودجه استان کردستان به بیجار اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زندیان ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار با اشاره به ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و یادآوری حماسه‌های دفاع مقدس اظهار داشت: ملت ایران با همراهی و همدلی، در برابر دشمن تا پای جان ایستادگی کرد و دشمن را در جنگ نظامی شکست داد.

وی با بیان اینکه دشمن امروز عرصه جنگ را از میدان نبرد به رسانه و فضای مجازی منتقل کرده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها در منطقه بلکه در سطح جهان در زمره کشورهای قدرتمند قرار دارد.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی درباره بودجه استان کردستان گفت: در تقسیم‌بندی جدید بودجه‌ها به دلیل جمعیت کم، استان کردستان آسیب دید اما وسعت جغرافیایی در محاسبات، تأثیر مثبتی داشت. وی عنوان کرد: برای نخستین‌بار ۴۳ همت در اختیار نمایندگان کل کشور قرار گرفت که سهم استان کردستان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد و از این میزان ۲۵۰ میلیارد تومان به شهرستان بیجار اختصاص یافت.

زندیان از تخصیص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید دستگاه MRI بیجار خبر داد و گفت: این اعتبار به تصویب رسیده و به استان نیز ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر لزوم مطالبه‌گری مدیران از دستگاه‌های بالادستی تصریح کرد: رؤسای ادارات باید با مدیران کل خود تعامل و پیگیری داشته باشند تا مشکلات مردم حل شود و اعتبارات لازم جذب گردد و مدیران باید شاخص‌های عملکردی داشته باشند و اگر مدیری پرتلاش است، باید تشویق شود.

زندیان یادآور شد: دوران رقابت‌های انتخاباتی گذشته و امروز زمان اتحاد و کار برای توسعه بیجار است و هر پروژه‌ای که نیاز به کمک دارد از جمله پروژه میدان خلیج‌فارس باید با همکاری مسئولان به سرانجام برسد.

وی با اشاره به نارضایتی مردم از برخی مدیران گفت: اگر مدیری تذکر گرفت و اصلاح نشد باید از طریق هماهنگی با مدیران کل، جایگزینی توانمند برای آن اداره تعیین شود.

زندیان خاطرنشان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی بدون توجه به جناح‌بندی‌ها همه مردم ایران را هدف قرار داده‌اند، پس ما نیز باید با اتحاد، پاسخ درخوری به آن‌ها بدهیم.