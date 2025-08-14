علیرضا زندیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی معادن منطقه، بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش‌های مختلف برای شهرستان بیجار مصوب شده که این رقم در نوع خود بی‌سابقه است.

وی افزود: ۳۰۰ میلیارد تومان از این اعتبارات از محل تهاتر نفت و توازن منطقه‌ای اختصاص یافته که با تغییر شاخص توزیع از جمعیت به وسعت جغرافیایی، شرایط بهتری برای تخصیص منابع فراهم شد و این اعتبار در حوزه‌های ورزش، بهداشت و درمان، فرهنگی، آموزشی، راه‌سازی، طرح‌های روستایی و سایر پروژه‌های زیرساختی هزینه خواهد شد.

نماینده بیجار ادامه داد: از محل اعتبارات توازن ملی نیز ۲۵۰ میلیارد تومان برای اجرای باند دوم جاده‌های بیجار–زنجان، بیجار–دیواندره، بیجار–همدان، رفع نقاط حادثه‌خیز محور بیجار–تکاب و تکمیل کمربندی زاغه اختصاص یافت. همچنین ۵۰ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای بهبود راه‌ها و پروژه‌های روستایی مصوب شده است.

زندیان با اشاره به پروژه‌های شاخص شهرستان گفت: اجرای کنارگذر میدان هفت شهید تا جاده تکاب به طول ۱۴ کیلومتر با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شده و فاز نخست ساماندهی رودخانه حاکم با ۱۷ میلیارد تومان وارد مرحله اجرا شده است.

وی یادآور شد: علاوه بر این، ۱۰ میلیارد تومان برای خرید دو دستگاه آمبولانس شبکه بهداشت و درمان، ۱۵ میلیارد تومان برای خرید یک دستگاه خودروی هایلوکس دو کابین هلال احمر و ۲۴۰ میلیارد تومان برای دوبانده کردن جاده یاسوکند به طول ۱۲ کیلومتر اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: از محل مسئولیت‌های اجتماعی معادن منطقه نیز ۵۰ میلیارد تومان برای آسفالت جاده‌های روستایی شهرک، قره‌کند، حاجی‌آباد و مغانلو در بخش کرانی تأمین شده و اعتبار پروژه راه‌آهن بیجار از ۱۱۰ میلیارد تومان پیشنهادی به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این اعتبارات نتیجه رایزنی‌های شبانه‌روزی و هماهنگی با مسئولان ملی است و ضروری است دستگاه‌های اجرایی، استانداری و فرمانداری اهتمام ویژه‌ای در جذب و تخصیص آن داشته باشند تا پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند و مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند.