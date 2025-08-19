به گزارش خبرنگار مهر، خرداد ماه امسال شهر جهانی یزد به عنوان شهر زیورآلات سنتی ثبت شد. پیش از این ارزیابان شهرهای جهانی به یزد سفر کرده و در جریان برنامه‌های این شهر برای زیورآلات قرار گرفتند. یکی از موارد جالب توجه درباره زیورآلات سنتی یزد این بود که برخی از مغازه داران برای خود موزه‌ای کوچک داخل طلافروشی ایجاد کرده‌اند. ارزیابان نیز به دیدن این ویترین‌ها رفتند.

عبدالمجید عربی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد در این باره گفت: یکی از اتفاقاتی که در بازار سنتی زیورآلات سنی یزد افتاده این هست که با توجه به اینکه مغازه‌ها در بازار سنتی به صورت نسل در نسل مدیریت می‌شود؛ باعث شده برخی از محصولات از نسل‌های گذشته به نسل‌های بعدی برسد و در خانه‌ها نگهداری شود. یا اینکه برخی از محصولات، منحصر به فرد بوده و هنوز هم در مغازه‌ها تولید می‌شود.

وی گفت: بازار سنتی یزد یکی از جاذبه‌های گردشگری است و ۹۰ درصد از گردشگران این شهر به بازار سنتی هم می‌روند. به خاطر همین زرگرهای یزدی از سال‌های پیش تفاهمنامه نانوشته ای با هم دارند و یک موزه‌ای را ایجاد کرده‌اند برای اینکه گردشگران با کارهای قدیمی آنها آشنا شوند. این ویترین‌ها شاید استانداردهای موزه‌ای را نداشته باشد ولی این یک کار مردمی هست.

عربی بیان کرد: ویترین‌ها حاصل همان موزه‌های مردمی هست که زرگرهای یزدی ایجاد کرده‌اند. وقتی یک موزه‌ای ایجاد می‌شود باید محصولات توضیحات داشته باشد زرگرهای یزدی با توجه به اینکه تسلط بر تولید تا تکنیک‌های مختلف دارند با صبر و حوصله کنار ویترین‌ها ایستاده و به گردشگران توضیحات کامل می‌دهند.

وی بیان کرد: حتی کاتالوگ‌هایی به صورت دیجیتال چاپ شده و در اختیار گردشگر گذاشته می‌شود. با توجه به اینکه بازار سنتی یزد یکی از جاذبه‌های گردشگری است مسئولان شهر یزد محور گردشگری را در محور زیورآلات سنتی بر اساس ویترین‌هایی که وجود دارد گذاشته‌اند و نقشه‌ای هم برای آن تهیه کرده‌اند.

عربی یکی از زیورآلات قدیمی این ویترین‌ها را نشان داد و گفت: قدمت این گوشواره برای زنان قاجار حدود ۲۰۰ سال پیش است همه محصولاتی که در یزد ساخته می‌شود تکنیک‌های زنده‌ای دارد بنابراین برای هر کسی که سفارش دهد هنوز هم ساخته می‌شود.