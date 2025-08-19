به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار با اشاره به افتتاح این پروژه‌ها اظهار داشت: مجموع اعتبارات این طرح‌ها بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است و انتظار می‌رود در هفته دولت شاهد نمود بیشتری از توسعه شهرستان باشیم.

وی با اشاره به مشکلات اخیر کشور و به‌ویژه ناآرامی‌های ناشی از مسائل انرژی گفت: این مشکلات سال‌ها مغفول مانده و اکنون گریبان دولت را گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: تنها با همکاری و همدلی می‌توان این چالش‌ها را مدیریت کرد وگرنه در سال‌های آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهیم شد.

فرماندار بیجار بر اجرای طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در ادارات شهرستان تأکید کرد و افزود: این طرح با هدف ترویج فرهنگ پیاده‌روی و کاهش استفاده از خودرو در ادارات به‌صورت همگانی و توسط رؤسای ادارات اجرایی خواهد شد.

کاظمی درباره مقابله با آتش‌سوزی‌ها بیان کرد: مقابله با آتش‌سوزی یک مسئولیت جمعی است و تنها به عهده آتش‌نشانی نیست؛ همه دستگاه‌ها باید همکاری کنند و عدم همکاری به منزله ترک فعل محسوب می‌شود.

وی در خصوص تخصیص اعتبارات گفت: تلاش شده تا اعتبارات شهرستان همسو و هماهنگ تخصیص یابد و از موازی‌کاری جلوگیری شود و اولویت با پروژه‌های نیمه‌تمام است تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

فرماندار بیجار با اشاره به پروژه‌های مهمی مانند بیمارستان قدیم، دستگاه MRI و کمربندی زاغه افزود: این پروژه‌ها می‌توانند تحول بزرگی در شهرستان ایجاد کنند.

وی همچنین بر لزوم ساماندهی کارکنان ادارات تأکید کرد و گفت: کارکنان باید توجیه شوند که برای مشکلات جزئی، ارباب‌رجوع را به فرمانداری ارجاع ندهند و در صورت تکرار، با مدیران ادارات برخورد خواهد شد.

کاظمی به موضوع زیباسازی و ساماندهی شهرستان اشاره کرد و افزود: ورودی‌های بیجار از زیباترین ورودی‌های استان هستند که باید حفظ و ارتقا یابند و ضایعات ساختمانی نیز ساماندهی شود.

فرماندار شهرستان بیجار درباره معادن گفت: تا ۱۵ شهریور اقدامات لازم برای تعریض جاده‌های دسترسی به معادن انجام شود و در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. همچنین دکه‌های سطح شهر باید تا ۵ شهریور ساماندهی شوند.