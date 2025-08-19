  1. استانها
۹۰ پروژه با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در بیجار افتتاح می‌شود

بیجار- فرماندار شهرستان بیجار از افتتاح ۹۰ طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار با اشاره به افتتاح این پروژه‌ها اظهار داشت: مجموع اعتبارات این طرح‌ها بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است و انتظار می‌رود در هفته دولت شاهد نمود بیشتری از توسعه شهرستان باشیم.

وی با اشاره به مشکلات اخیر کشور و به‌ویژه ناآرامی‌های ناشی از مسائل انرژی گفت: این مشکلات سال‌ها مغفول مانده و اکنون گریبان دولت را گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: تنها با همکاری و همدلی می‌توان این چالش‌ها را مدیریت کرد وگرنه در سال‌های آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهیم شد.

فرماندار بیجار بر اجرای طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در ادارات شهرستان تأکید کرد و افزود: این طرح با هدف ترویج فرهنگ پیاده‌روی و کاهش استفاده از خودرو در ادارات به‌صورت همگانی و توسط رؤسای ادارات اجرایی خواهد شد.

کاظمی درباره مقابله با آتش‌سوزی‌ها بیان کرد: مقابله با آتش‌سوزی یک مسئولیت جمعی است و تنها به عهده آتش‌نشانی نیست؛ همه دستگاه‌ها باید همکاری کنند و عدم همکاری به منزله ترک فعل محسوب می‌شود.

وی در خصوص تخصیص اعتبارات گفت: تلاش شده تا اعتبارات شهرستان همسو و هماهنگ تخصیص یابد و از موازی‌کاری جلوگیری شود و اولویت با پروژه‌های نیمه‌تمام است تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

فرماندار بیجار با اشاره به پروژه‌های مهمی مانند بیمارستان قدیم، دستگاه MRI و کمربندی زاغه افزود: این پروژه‌ها می‌توانند تحول بزرگی در شهرستان ایجاد کنند.

وی همچنین بر لزوم ساماندهی کارکنان ادارات تأکید کرد و گفت: کارکنان باید توجیه شوند که برای مشکلات جزئی، ارباب‌رجوع را به فرمانداری ارجاع ندهند و در صورت تکرار، با مدیران ادارات برخورد خواهد شد.

کاظمی به موضوع زیباسازی و ساماندهی شهرستان اشاره کرد و افزود: ورودی‌های بیجار از زیباترین ورودی‌های استان هستند که باید حفظ و ارتقا یابند و ضایعات ساختمانی نیز ساماندهی شود.

فرماندار شهرستان بیجار درباره معادن گفت: تا ۱۵ شهریور اقدامات لازم برای تعریض جاده‌های دسترسی به معادن انجام شود و در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. همچنین دکه‌های سطح شهر باید تا ۵ شهریور ساماندهی شوند.

