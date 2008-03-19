مدال طلا و سهمیه المپیک برای فردین معصومی

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین معصومی کشتی گیر سنگین وزن کشورمان در دیدار فینال وزن 120 کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا عصر امروز به وقت کره جنوبی با نتایج 3-1 و 1-3 و 3-1 مرید موتالیموف از قزاقستان را شکست داد و ضمن کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا سهمیه المپیک 2008 پکن را نیز بدست آورد.

بر اساس این گزارش، معصومی در دور اول "کالاگوف" از ازبکستان را شکست داد، در دور دوم به مصاف " لیانگ" از چین رفت و موفق شد این کشتی را نیز با نتیجه 7 بر 3 شکست دهدتا راهی فینال شود. در این وزن کشتی‌گیران مغولستان و چین مشترکا سوم شدند.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا از روز گذشته در جزیره جیجو کره جنوبی آغاز شده و امروز به پایان خواهد رسید.



