  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۰۶

کشتی‌قهرمانی آسیا - کره

مدال طلا و سهمیه المپیک برای فردین معصومی

مدال طلا و سهمیه المپیک برای فردین معصومی

فردین معصومی با شکست موتالیموف از قزاقستان به مدال طلای وزن 120 کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد آسیا دست یافت و به المپیک راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین معصومی کشتی گیر سنگین وزن کشورمان در دیدار فینال وزن 120 کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا عصر امروز به وقت کره جنوبی با نتایج 3-1 و 1-3 و 3-1 مرید موتالیموف از قزاقستان را شکست داد و ضمن کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا سهمیه المپیک 2008 پکن را نیز بدست آورد.

بر اساس این گزارش، معصومی در دور اول "کالاگوف" از ازبکستان را شکست داد، در دور دوم به مصاف " لیانگ" از چین رفت و موفق شد این کشتی را نیز با نتیجه 7 بر 3 شکست دهدتا راهی فینال شود. در این وزن کشتی‌گیران مغولستان و چین مشترکا سوم شدند.

 مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا از روز گذشته در جزیره جیجو کره جنوبی آغاز شده و امروز به پایان خواهد رسید.


 

کد مطلب 656482

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها