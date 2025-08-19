به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر فتاحیان، مدیرکل دفتر فنی، عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری البرز ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی از اعزام بیش از ۲۳ هزار نفر از مردم البرز به زیارت اربعین خبر داد و گفت: با تدابیر استاندار و همکاری دستگاههای اجرایی، اداره کل راهداری و شهرداری کرج، شرایط مطلوبی برای تردد و سفر زائران فراهم شده است.
فتاحیان با اشاره به هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، افتتاح پروژههای عمرانی استان را نمادی از سرمایههای اجتماعی و ملی عنوان کرد که امید، توسعه پایدار و آینده روشنی را برای مردم البرز به ارمغان میآورند.
وی افزود: پروژههای بزرگراهها، زیرگذرها و روگذرها، مسیرهای جدید شهری، مراکز خدماتی و درمانی و مدارس نه تنها به صرفهجویی در زمان و افزایش ایمنی سفرها کمک میکنند، بلکه دسترسی عادلانهتر به امکانات و تحقق توسعه همراه با عدالت اجتماعی را تسهیل مینمایند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز با تأکید بر نقش پیگیریهای استاندار در پیشبرد این طرحها گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها و شوراهای اسلامی، مجموعهای از پروژهها به بهرهبرداری رسیدهاند که هر کدام بهطور مؤثر در افزایش رضایت و امید مردم البرز مؤثر بودهاند.
فتاحیان ادامه داد: این دستاوردها نتیجه تلاش دولت مردان، همراهی مردم و زحمات شبانهروزی مدیران و کارشناسان استان است و همه ما موظفیم با روحیه تلاش و نگاه تخصصی، اجرای طرحهای جدید را در مسیر توسعه پایدار، کاهش محرومیتها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ادامه دهیم.
