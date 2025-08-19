  1. استانها
البرز با ۵۰۰۰ پروژه فعال پیشتاز در پروژه‌های عمرانی کشور است

کرج- استان البرز با راه‌اندازی بیش از ۵۰۰۰ پروژه عمرانی، تحت مدیریت شبانه‌روزی استاندار، به‌عنوان رکورددار پروژه‌های عمرانی کشور شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر فتاحیان، مدیرکل دفتر فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری البرز ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی از اعزام بیش از ۲۳ هزار نفر از مردم البرز به زیارت اربعین خبر داد و گفت: با تدابیر استاندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی، اداره کل راهداری و شهرداری کرج، شرایط مطلوبی برای تردد و سفر زائران فراهم شده است.

فتاحیان با اشاره به هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، افتتاح پروژه‌های عمرانی استان را نمادی از سرمایه‌های اجتماعی و ملی عنوان کرد که امید، توسعه پایدار و آینده روشنی را برای مردم البرز به ارمغان می‌آورند.

وی افزود: پروژه‌های بزرگراه‌ها، زیرگذرها و روگذرها، مسیرهای جدید شهری، مراکز خدماتی و درمانی و مدارس نه تنها به صرفه‌جویی در زمان و افزایش ایمنی سفرها کمک می‌کنند، بلکه دسترسی عادلانه‌تر به امکانات و تحقق توسعه همراه با عدالت اجتماعی را تسهیل می‌نمایند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز با تأکید بر نقش پیگیری‌های استاندار در پیشبرد این طرح‌ها گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی، مجموعه‌ای از پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند که هر کدام به‌طور مؤثر در افزایش رضایت و امید مردم البرز مؤثر بوده‌اند.

فتاحیان ادامه داد: این دستاوردها نتیجه تلاش دولت مردان، همراهی مردم و زحمات شبانه‌روزی مدیران و کارشناسان استان است و همه ما موظفیم با روحیه تلاش و نگاه تخصصی، اجرای طرح‌های جدید را در مسیر توسعه پایدار، کاهش محرومیت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ادامه دهیم.

