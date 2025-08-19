هفتاد وچهارمین شماره نشریه «سرو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد وچهارمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» با عنوان «زندگی با شهادت» توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد.

نشریه سرو از بخش‌های مختلفی تحت عنوان «گفتمان»، «پرسمان»، «راویان»، «دیده‌بان»، «یادمان» و «راهیان» تشکیل شده که هر بخش شامل موضوعات متنوعی است.

در این شماره از ماهنامه «سرو» سرمقاله‌ای به قلم علیرضا عسگری با تیتر «مقاومت؛ اخلاق مردم ایران» منتشر شده است.

در ادامه به موضوعاتی همچون نگاهی تفصیلی برمدیریت راهبردی حضرت امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس، ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی سپهبد شهید محمدحسین باقری در گفتگوی تفصیلی با سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، نگاهی به تحولات یک سال ابتدایی جنگ با عنوان «مقاومت برنامه را عوض کرد»، گذری بر عملیات رمضان؛ داستان بیم و امید، بازخوانی زندگی سردار شهید «غلامعلی رشید» از روزهای انقلاب تا سال‌های جنگ تحمیلی با عنوان «آقا رشید؛ مغز متفکر و طراح عملیات‌های دفاع مقدس»، تبیین نظریه مقاومت در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در گفت‌وگو با سردار مهدی امیریان، یادداشت شفاهی ماشاالله شمس‌الواعظین سردبیر روزنامه کیهان در دوران دفاع مقدس با عنوان «مطبوعات در جنگ»، نگاهی بر زندگی و آثار زنده یاد «رسول ملاقلی‌پور» پرکارتر ین کارگردان سینمای جنگ ایران، رشحات انقلاب و دفاع در ادبیات کودک و نوجوان با عنوان «دارا تفنگ دارد»، روایتی از شهید ابراهیم هادی بر اساس خاطره‌ای ازحاج حسین الله کرم، گفت‌وگو با موسی حقانی درباره هویت ملی و سابقه تمدنی ایران، یادبودی تصویری برای شهید سپهبد محمد باقری (افشردی) با عنوان «وقتی همه خواب بودیم» و … پرداخته شده است.

نشریه سرو به سردبیری داوود عامری در ۱۲۰ صفحه توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس چاپ و منتشر می‌شود.