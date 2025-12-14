«ایستادگی مرجعیت در برابر استعمار» در ماهنامه سرو

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و نهمین شماره ماهنامه فرهنگیهنری «سرو» با عنوان «ایستادگی مرجعیت در برابر استعمار» منتشر شد.
این شماره شامل بخشهای «گفتمان»، «پرسمان»، «راویان»، «دیدهبان»، «یادمان»، «راهیان» و «ترجمان» است. سرمقالهای با عنوان «استعمار فرانو و جهاد تبیین» به قلم مهدی امیریان در آن منتشر شده است.
از دیگر مطالب این شماره میتوان به مروری بر سخنان دکتر علی لاریجانی با عنوان «غرب و ایران مستقل مقتدر»، گفتوگو با حجتالاسلام محمدصادق ابوالحسنی منذر درباره نقش مرجعیت در مقابله با استعمار، بررسی تقابلهای ایدئولوژیک، تاریخچه اطلاعات نظامی سپاه، تحولات سال نخست جنگ تحمیلی، نقش لشکر ۲۷ محمد رسولالله (ص)، ناگفتههایی از شهیدان حسن و محمد باقری، روایتی از زندگی شهید مهدی رجببیگی و مطالبی درباره سینمای دفاع مقدس اشاره کرد.
ماهنامه «سرو» به سردبیری مهدی امیریان در ۱۲۰ صفحه از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر میشود.
نظر شما