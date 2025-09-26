دفاع مقدس ترکیبی از شور و شعور است  

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین ویژه‌برنامه شب خاطره توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با حضور پیشکسوتان و خانواده‌های اداره کل دادگستری استان تهران شامگاه پنج‌شنبه سوم مهرماه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ضمن خیرمقدم به حاضران یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و فرماندهان و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی داشت.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم فرمودند برای ترسیم آینده‌ای امیدوارانه باید گذشته پرافتخار را شناخت. بی‌تردید ۸ سال دفاع مقدس قله نورانی تاریخ این کشور است.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با بیان اینکه مفهوم «موزه» در ذهن بسیاری به‌عنوان جایی برای نمایش تاریخ گذشته نقش بسته است، افزود: ما در موزه ملی دفاع مقدس چنین نگاهی نداریم. ما در موزه ملی گذشته را برای جوانان و نوجوانان روایت می‌کنیم و می‌گوییم که بر این ملت چه گذشت، چه ایثارگری‌ها و جانفشانی‌هایی صورت گرفت و نتیجه آن چه آینده‌ای را برای ما رقم زد. اولویت ما حضور نوجوانان و جوانان در این موزه است تا تجربه‌ای زیسته داشته باشند و خود را در معرض واقعیت‌ها ببینند، نه صرفاً چند عکس یا جمله.

وی ادامه داد: وقتی از دفاع مقدس سخن می‌گوییم معمولاً شور و داغی به ذهن متبادر می‌شود، اما همه ماجرا این نیست. یک روی دفاع مقدس شور و داغی است و روی دیگر آن شعور و عقلانیت است. ما در دفاع مقدس عقلانیت مبتنی بر معنویت را شاهد بودیم؛ همان شور و شعوری که یاران امام حسین(ع) در کربلا داشتند. اگر فقط از شور بگوییم یا فقط از عقلانیت، آدرس غلط داده‌ایم. باید این دو را در کنار هم دید و روایت کرد.

سردار امیریان گفت: وقتی آن فرمانده شهید گفت باید به خود جرأت داد و استراتژی جنگ باید تغییر کند، این عقلانیت محض بود. آنجا که شهید تهرانی‌مقدم گفت ضعیف‌ترین افراد کسانی هستند که برای انجام تکلیف خودشان به دنبال امکانات می‌گردند، این نگاه عقلانی و ایمانی بود.

وی ادامه داد: شاید از خود بپرسیم چرا حاج قاسم سلیمانی، شهید طهرانی‌مقدم یا حاجی‌زاده را دوست داریم؛ در حالی که بسیاری از ما آنان را فقط در قاب تلویزیون دیده‌ایم. دلیلش این است که می‌دانیم برای ما چه کردند. در آن اتفاق ۱۲ روزه همه دیدند تهرانی‌مقدم‌ها چه کردند. در روایت دفاع مقدس کمتر به «چه کردها» پرداخته‌ایم در حالی که این اقدامات است که برای نسل جوان الگو می‌شود؛ اینکه در لحظه‌ها چه تصمیماتی گرفتند.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: وقتی رهبر انقلاب در مقابل دوربین گفتند دوران «بزن و در رو» تمام شد، این یک شعار تبلیغاتی نبود. برخی می‌گویند کسی جرأت ندارد به اسرائیل نگاه کند، اما ما ظرف ۲۴ ساعت نشان دادیم معنای پایان دوران «بزن و در رو» چیست. این سخن فرمانده کل قوا پشتوانه‌ای داشت؛ پشتوانه‌اش توکل بر خدا و حضور حاجی‌زاده‌ها و طهرانی‌مقدم‌ها بود که شبانه‌روز تلاش کردند و در گمنامی کار بزرگ کردند.

وی افزود: امام خمینی(ره) پشتش به رزمندگانی چون جهان‌آرا، حسن باقری و زین‌الدین گرم بود و فرمود حصر آبادان باید شکسته شود. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که تکیه‌گاه امام جامعه باشیم؛ همان‌گونه که شهدا این کار را انجام دادند.

سردار امیریان گفت: این نشست‌ها و شب‌های خاطره فرصتی است برای یادآوری و اینکه بدانیم کجای تاریخ ایستاده‌ایم و تکلیفی که بر عهده ما قرار داده شده را به درستی انجام دهیم تا شرمنده شهدا نباشیم.

دفاع مقدس دانشگاهی برای آموزش نسل‌های بعد در مفهوم ایثارگری است

در ادامه پانزدهمین ویژه‌برنامه شب خاطره در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حاجی رضا شاکرمی قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، سخنانی درباره مظلومیت ملت ایران در دوران جنگ‌ها بیان کرد.

وی افزود: در زمان جنگ ایران و عراق و جنگ ۱۲ روزه، مظلومیت ایران اسلامی و تجاوزگری دشمن را همگان دیدند. این جنگ یک دانشگاه بزرگ برای ملت ایران بود و فقط دفاع نظامی نبود.

شاکرمی افزود: دفاع مقدس ۸ ساله، مثل امروز امکانات و تجهیزات نداشت. اما دانشگاهی بود برای آموزش نسل‌های بعد که بفهمند ایثار یعنی چه، از جان گذشتگی یعنی چه و گذشتن از همه رفاه دنیوی برای دفاع از وطن چه معنایی دارد. در این راه همه اقشار، از همه قومیت‌ها، مذاهب و ادیان حضور داشتند. دفاع مقدس یعنی ایثار، ازخودگذشتگی و ولایت‌مداری. نه حقوقی بود، نه پاداشی، نه اضافه‌کاری و نه بهره‌وری. همه یک لباس داشتند؛ سردار و سرباز در کنار هم.

قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در آن زمان همه دنیای شرق و غرب دست به دست هم داده بودند. همان غربی‌هایی که امروز هم علیه ما توطئه می‌کنند، آن روز نیز به دشمن کمک می‌کردند. آلمان مواد شیمیایی می‌داد، فرانسه میراژ می‌داد، آمریکا آواکس می‌داد و بسیاری از سلاح‌ها هم از شرق بود و هم از غرب. ایران تنها بود. آن‌ها می‌خواستند استقلال و امنیت ایران را بگیرند، می‌گفتند چرا کشوری بخواهد مستقل باشد و زیر پرچم شرق و غرب نرود. از دست دادن ثروت ایران هم برایشان سخت بود. همین‌ها چه جنایت‌هایی آفریدند در سردشت، شلمچه، آبادان، خرمشهر و هورالعظیم. اگر مدعی بشر هستند، آن بمب‌های شیمیایی از کجا آمد؟ مگر عراق خودش بمب شیمیایی داشت؟ آن هواپیماهایی که امنیت مردم را شبانه‌روز سلب می‌کردند، به عروسی‌ها و مراسم‌ها موشک می‌زدند و زنان و کودکان بی‌گناه را می‌کشتند مال چه کسانی بود؟ چرا نتوانستند کاری از پیش ببرند؟ حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن نیفتاد.

وی افزود: ایمان، فداکاری و ایثار مردم در آن برهه بود که کشور را حفظ کرد. مردم از خود گذشتند، به خدا توکل کردند و با ایمان به میدان آمدند. همه ملت، از همه قشرها و شغل‌ها، زن و مرد، پیر و جوان کنار هم بودند. عده‌ای در پشت جبهه فعالیت می‌کردند، عده‌ای کار فرهنگی و تبلیغاتی می‌کردند و عده‌ای در خط مقدم بودند. گروهی مثل شهید طهرانی‌مقدم هم بودند که هم علم آموختند و هم در جنگ حضور داشتند و نتیجه تلاش‌هایشان در جنگ ۱۲ روزه دیده شد. آنان هم جنگیدند، هم دانش کسب کردند و هم خدمت کردند.

شاکرمی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: همه شما شاهد بودید، وقتی جنگ شروع شد بسیاری از فرماندهان اصلی مثل شهید سلامی، شهید باقری و حاجی‌زاده در همان شب اول به شهادت رسیدند. فردا که بیدار شدیم، همه شوکه بودیم؛ اما کمتر از ۲۴ ساعت بعد، پاسخ حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی داده شد. علاوه بر ایمان، توکل بر خدا و همبستگی ملت، یک عامل دیگر هم بود که کشور را نجات داد؛ در زمان جنگ امام خمینی(ره) و امروز مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.

قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: درس‌های بزرگی از ۸ سال دفاع مقدس و همچنین از جنگ ۱۲ روزه گرفتیم؛ درس‌هایی که برای امروز و فردای کشور راه‌گشاست.

خاطره گویی حجت الاسلام والمسلمین جبار جوادیان و اجرای گروه موسیقی شباهنگ از دیگر بخش‌های پانزدهمین ویژه‌برنامه شب خاطره بود.