هشتادویکمین شماره نشریه «سرو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه از بخشهای مختلفی تحت عنوان «گفتمان»، «پرسمان»، «راویان»، «دیدهبان»، «یادمان»، «راهیان» و «ترجمان» تشکیل شده که هر بخش شامل موضوعات متنوعی است.
در این شماره از ماهنامه «سرو» سرمقالهای به قلم مهدی امیریان با تیتر «انقلاب اسلامی و بازتعریف امنیت» منتشر شده است.
در ادامه به موضوعاتی همچون بررسی ریشههای عقیدتی انقلاب اسلامی در گفتگو با حجتاالاسلام دکتر کاظم قاضیزاده استاد حوزه و دانشگاه با عنوان «انقلاب اسلامی و ریشه هایش»، دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه نظریه پردازی سیاست خارجی در پنج دهه گذشته با عنوان «جهان تازه»، نقش و تاثیر تشکلها و انجمنهای دانشجویان ایرانی خارج از کشور در پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان «غرب به شرق»، مروری کوتاه بر سابقه روابط ایران و آمریکا با عنوان «از بیطرفی تا استعمار»، علل و عوامل دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران با عنوان«در مسیر نام و ننگ»، نقش روحانیت در دوران دفاع مقدس در گفتگو با حجتالاسلام و المسلمین حیدر مصلحی با عنوان«مربیان جهاد و شهادت»، شهید حسن باقری و نقش محوری او در ماههای ابتدایی دوران دفاع مقدس با عنوان «آرزو میکردیم همیشه بین ما بماند»، روایتی تصویری از زندگی شهید عباس ورامینی با عنوان«فرمانده لشکر رسول الله(ص)»، ضرورتها و نسبتهای فلسفی و علمی تاریخ شفاهی با عنوان«کشف انسان معاصر»، تاب آوری و نقش فناوریهای نوین در تحول امنیت ملی، تحلیلی از وقایع دی ماه گذشته و ... پرداخته شده است.
نشریه سرو به سردبیری «مهدی امیریان» در ۱۲۰صفحه، از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس چاپ و منتشر میشود.
نظر شما