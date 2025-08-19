به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی را برای ایام پرتردد تابستانی از روز چهارشنبه ۲۹ مرداد تا دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد. جزئیات این محدودیتها به شرح زیر است:
محور هراز
تردد کلیه تریلرها در این محور همچنان ممنوع است.
تردد کامیونها و کامیونتها (به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) در ساعات ۱۲ تا ۲۴ روز پنجشنبه ۳۰ مرداد، از ساعت ۶ تا ۲۴ روز جمعه ۳۱ مرداد و همچنین در روزهای شنبه و یکشنبه اول و دوم شهریور ممنوع خواهد بود.
در صورت افزایش حجم ترافیک و به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس از روز پنجشنبه ۳۰ مرداد تا دوشنبه ۳ شهریور اعمال میشود.
محور تهران – فیروزکوه – قائمشهر
در صورت پرحجم بودن ترافیک، تردد انواع تریلرها (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه ۳۱ مرداد از مسیر جنوب به شمال، و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روز یکشنبه ۲ شهریور از مسیر شمال به جنوب ممنوع خواهد بود.
این محدودیتها با هدف ارتقای ایمنی سفر و کاهش بار ترافیکی جادههای شمال کشور در تعطیلات تابستانی اجرا میشود.
