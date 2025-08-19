  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

اعلام محدودیت‌های ترافیکی محورهای مازندران در روزهای پایانی مرداد

ساری - پلیس راه محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مازندران را برای ایام پرتردد تابستانی از روز چهارشنبه ۲۹ مرداد تا دوشنبه هفته آینده را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی را برای ایام پرتردد تابستانی از روز چهارشنبه ۲۹ مرداد تا دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد. جزئیات این محدودیت‌ها به شرح زیر است:

محور هراز

تردد کلیه تریلرها در این محور همچنان ممنوع است.

تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) در ساعات ۱۲ تا ۲۴ روز پنجشنبه ۳۰ مرداد، از ساعت ۶ تا ۲۴ روز جمعه ۳۱ مرداد و همچنین در روزهای شنبه و یکشنبه اول و دوم شهریور ممنوع خواهد بود.

در صورت افزایش حجم ترافیک و به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس از روز پنجشنبه ۳۰ مرداد تا دوشنبه ۳ شهریور اعمال می‌شود.

محور تهران – فیروزکوه – قائم‌شهر

در صورت پرحجم بودن ترافیک، تردد انواع تریلرها (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه ۳۱ مرداد از مسیر جنوب به شمال، و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روز یکشنبه ۲ شهریور از مسیر شمال به جنوب ممنوع خواهد بود.

این محدودیت‌ها با هدف ارتقای ایمنی سفر و کاهش بار ترافیکی جاده‌های شمال کشور در تعطیلات تابستانی اجرا می‌شود.

