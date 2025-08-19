  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

تمهیدات پلیس راه برای تعطیلات آخر هفته

رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به‌منظور مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی سفرها، محدودیت‌های ترافیکی در محورهای اصلی کشور طی روزهای چهارشنبه تا دوشنبه اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به‌منظور مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی سفرها، محدودیت‌های ترافیکی در محورهای اصلی کشور طی روزهای چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ تا دوشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش حجم سفرها به‌ویژه به سمت استان خراسان رضوی در ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) گفت: این محدودیت‌ها و تمهیدات ترافیکی با هدف تسهیل در عبور و مرور زائران، ارتقای ایمنی جاده‌ای و مدیریت بار ترافیکی در جاده‌های پرتردد کشور در نظر گرفته شده است.

وی افزود: پلیس راه و راهور با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و امکانات، در تلاش است تا زمینه سفرهای ایمن‌تر و آرام‌تر برای هموطنان فراهم شود.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها

سرهنگ کرمی‌اسد گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، تردد موتورسیکلت از ساعت ۰۷:۰۰ صبح چهارشنبه ۲۹ مردادماه تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح دوشنبه ۳ شهریورماه در محورهای کرج چالوس، هراز، فیروزکوه و همچنین محورهای بزرگراهی مشهد سبزوار، مشهد تربت‌حیدریه و مشهد قوچان و بالعکس ممنوع است.

تمهیدات در محور کرج چالوس

وی گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور کماکان ممنوع است.

وی افزود: در صورت پرحجم بودن ترافیک، محدودیت‌های زیر اعمال می‌شود:

چهارشنبه و پنجشنبه (۲۹ و ۳۰ مردادماه): از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) تردد به‌صورت کامل ممنوع می‌شود. همچنین از ساعت ۱۵:۰۰ از ابتدای پل زنگوله تا انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس (جنوب به شمال) یک‌طرفه اعمال خواهد شد. این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه داشته و پس از آن محور دوطرفه خواهد شد.

جمعه ۳۱ مردادماه و شنبه ۱ شهریورماه: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در رفت و برگشت توسط مأمورین پلیس راه اجرا می‌شود.

یکشنبه ۲ شهریورماه: از ساعت ۱۱:۰۰ آزادراه تهران شمال برای خودروهای به مقصد چالوس بسته خواهد شد. از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای پل زنگوله تا تونل البرز به سمت چالوس محدودیت اعمال می‌شود و از ساعت ۱۴:۰۰ نیز از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه خواهد شد. این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه دارد.

دوشنبه ۳ شهریورماه: از ساعت ۱۴:۰۰ آزادراه تهران شمال برای خودروهای به مقصد چالوس بسته می‌شود. از ساعت ۱۵:۰۰ ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس (جنوب به شمال) ممنوع خواهد شد و از ساعت ۱۷:۰۰ از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه اجرا می‌شود. این محدودیت تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه خواهد داشت.

محور هراز

وی گفت: تردد تمامی تریلرها در محور هراز کماکان ممنوع است.

وی افزود: تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای جمعه ۳۱ مرداد، شنبه ۱ شهریور و یکشنبه ۲ شهریور ممنوع خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس از روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه تا دوشنبه ۳ شهریورماه اجرا خواهد شد.

سرهنگ کرمی‌اسد گفت: در صورت پرحجم بودن ترافیک و بر اساس صلاحدید مأمورین پلیس راه، تردد انواع تریلرها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۳۱ مردادماه از جنوب به شمال و از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه از شمال به جنوب محور تهران فیروزکوه قائم‌شهر ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در روزهای جمعه و یکشنبه (۳۱ مرداد و ۲ شهریورماه) از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، تردد در محور خروجی قشم از محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان به‌صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

وی گفت: تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه ۳۰ مرداد و همچنین روز یکشنبه ۲ شهریورماه ممنوع خواهد بود.

وی افزود: تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه ۳۰ مرداد و همچنین روز یکشنبه ۲ شهریورماه ممنوع خواهد بود.

سرهنگ کرمی‌اسد گفت: تردد کلیه وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روزهای چهارشنبه ۲۹ مرداد تا یکشنبه ۲ شهریورماه در محورهای اصلی استان ممنوع است.

وی افزود: همچنین تردد کلیه وسایل نقلیه در محور قدیم مشهد ملک‌آباد طی همین بازه زمانی به‌صورت شبانه‌روزی ممنوع بوده و این مسیر صرفاً برای تردد زائران پیاده اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه تا پایان تخلیه ترافیک، محور مشهد ملک‌آباد به سمت جنوب یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ کرمی‌اسد گفت: رانندگان باید برنامه‌ریزی دقیقی برای زمان سفر داشته باشند، از توقف‌های بی‌مورد در مسیر خودداری کنند و تجهیزات ایمنی خودرو از جمله ترمز و لاستیک را پیش از حرکت بررسی کنند.

وی افزود: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی از جمله موارد حیاتی برای پیشگیری از حوادث ناگوار در جاده‌هاست.

