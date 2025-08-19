تمهیدات پلیس راه برای تعطیلات آخر هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به‌منظور مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی سفرها، محدودیت‌های ترافیکی در محورهای اصلی کشور طی روزهای چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ تا دوشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش حجم سفرها به‌ویژه به سمت استان خراسان رضوی در ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) گفت: این محدودیت‌ها و تمهیدات ترافیکی با هدف تسهیل در عبور و مرور زائران، ارتقای ایمنی جاده‌ای و مدیریت بار ترافیکی در جاده‌های پرتردد کشور در نظر گرفته شده است.

وی افزود: پلیس راه و راهور با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و امکانات، در تلاش است تا زمینه سفرهای ایمن‌تر و آرام‌تر برای هموطنان فراهم شود.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها

سرهنگ کرمی‌اسد گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، تردد موتورسیکلت از ساعت ۰۷:۰۰ صبح چهارشنبه ۲۹ مردادماه تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح دوشنبه ۳ شهریورماه در محورهای کرج چالوس، هراز، فیروزکوه و همچنین محورهای بزرگراهی مشهد سبزوار، مشهد تربت‌حیدریه و مشهد قوچان و بالعکس ممنوع است.

تمهیدات در محور کرج چالوس

وی گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور کماکان ممنوع است.

وی افزود: در صورت پرحجم بودن ترافیک، محدودیت‌های زیر اعمال می‌شود:

چهارشنبه و پنجشنبه (۲۹ و ۳۰ مردادماه): از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) تردد به‌صورت کامل ممنوع می‌شود. همچنین از ساعت ۱۵:۰۰ از ابتدای پل زنگوله تا انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس (جنوب به شمال) یک‌طرفه اعمال خواهد شد. این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه داشته و پس از آن محور دوطرفه خواهد شد.

جمعه ۳۱ مردادماه و شنبه ۱ شهریورماه: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در رفت و برگشت توسط مأمورین پلیس راه اجرا می‌شود.

یکشنبه ۲ شهریورماه: از ساعت ۱۱:۰۰ آزادراه تهران شمال برای خودروهای به مقصد چالوس بسته خواهد شد. از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای پل زنگوله تا تونل البرز به سمت چالوس محدودیت اعمال می‌شود و از ساعت ۱۴:۰۰ نیز از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه خواهد شد. این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه دارد.

دوشنبه ۳ شهریورماه: از ساعت ۱۴:۰۰ آزادراه تهران شمال برای خودروهای به مقصد چالوس بسته می‌شود. از ساعت ۱۵:۰۰ ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس (جنوب به شمال) ممنوع خواهد شد و از ساعت ۱۷:۰۰ از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه اجرا می‌شود. این محدودیت تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه خواهد داشت.

محور هراز

وی گفت: تردد تمامی تریلرها در محور هراز کماکان ممنوع است.

وی افزود: تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای جمعه ۳۱ مرداد، شنبه ۱ شهریور و یکشنبه ۲ شهریور ممنوع خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس از روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه تا دوشنبه ۳ شهریورماه اجرا خواهد شد.

سرهنگ کرمی‌اسد گفت: در صورت پرحجم بودن ترافیک و بر اساس صلاحدید مأمورین پلیس راه، تردد انواع تریلرها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۳۱ مردادماه از جنوب به شمال و از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه از شمال به جنوب محور تهران فیروزکوه قائم‌شهر ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در روزهای جمعه و یکشنبه (۳۱ مرداد و ۲ شهریورماه) از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، تردد در محور خروجی قشم از محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان به‌صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

وی گفت: تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه ۳۰ مرداد و همچنین روز یکشنبه ۲ شهریورماه ممنوع خواهد بود.

سرهنگ کرمی‌اسد گفت: تردد کلیه وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روزهای چهارشنبه ۲۹ مرداد تا یکشنبه ۲ شهریورماه در محورهای اصلی استان ممنوع است.

وی افزود: همچنین تردد کلیه وسایل نقلیه در محور قدیم مشهد ملک‌آباد طی همین بازه زمانی به‌صورت شبانه‌روزی ممنوع بوده و این مسیر صرفاً برای تردد زائران پیاده اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه تا پایان تخلیه ترافیک، محور مشهد ملک‌آباد به سمت جنوب یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ کرمی‌اسد گفت: رانندگان باید برنامه‌ریزی دقیقی برای زمان سفر داشته باشند، از توقف‌های بی‌مورد در مسیر خودداری کنند و تجهیزات ایمنی خودرو از جمله ترمز و لاستیک را پیش از حرکت بررسی کنند.

وی افزود: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی از جمله موارد حیاتی برای پیشگیری از حوادث ناگوار در جاده‌هاست.