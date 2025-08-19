چرا شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرامیارضاقدس گفت: شورای رقابت بهطور رسمی از قیمتگذاری دستوری خودرو خارج شده است و هدف آن حمایت از سهامداران و کاهش زیان خودروسازان است. حذف قیمتگذاری دستوری مکمل بسته اصلاحی برنامه هفتم است که بر کاهش دخالت دولت در کالاهای غیر اساسی از جمله خودرو تأکید دارد.
وی اضافه کرد: همچنین سیاستهای جدیدی مانند رفع ممنوعیت واردات خودروهای نو و کارکرده و تسهیل واردات توسط ایرانیان مقیم خارج و مناطق آزاد تجاری، به منظور افزایش رقابت در بازار خودرو اجرا شده است.
بر اساس اعلام صدا و سیما، عضو شورای رقابت در ادامه به خصوصیسازی بزرگترین خودروساز کشور اشاره کرد و آن را نقطه عطفی در حمایت از سهامداران، کاهش رانتها و توقف زیاندهی دانست. آمارها نشان میدهد پس از خصوصیسازی، کیفیت محصولات بهتر، زیان انباشته کاهش و تولید افزایش یافته است.
وی هشدار داد که مقاومتهایی از سوی برخی بخشهای مدیریت میانی در برابر خصوصیسازی واقعی وجود دارد که میتواند روند اصلاحات را مختل کند.
وی ضمن تأکید بر اهمیت ادامه مسیر رقابت واقعی و دوری دولت از مداخلات دستوری، گفت: این اقدامات میتواند حقوق سهامداران را حفظ و صنعت خودرو را توانمندتر سازد.
