فشار خون بالا در بارداری را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، رقیه آهنگری، فلوشیپ طب مادر و جنین عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم، در توضیح اختلال پره‌اکلامپسی یا همان فشار خون بالا در بارداری، گفت: این عارضه معمولاً پس از هفته بیستم بارداری بروز می‌کند و نخستین نشانه‌های آن می‌تواند افزایش وزن غیرطبیعی و تورم در دست‌ها، پاها و صورت باشد. در برخی موارد تنها افزایش فشار خون مشاهده می‌شود که نیازمند بستری کوتاه‌مدت برای بررسی عملکرد سایر ارگان‌های بدن است. اما در صورت همراهی فشار خون بالا با دفع پروتئین در ادرار، مادر باید تا زمان زایمان تحت مراقبت بیمارستانی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بسیاری این بیماری را به اشتباه «مسمومیت بارداری» می‌نامند، تصریح کرد: سابقه خانوادگی فشار خون در بارداری، اضافه وزن بیش از حد، ابتلاء به بیماری‌های کلیوی، بارداری چندقلویی یا بارداری با روش‌های کمک‌باروری مانند آی‌وی‌اف (IVF)، از عوامل مستعدکننده بروز پره‌اکلامپسی هستند. به گفته او، این افراد باید فشار خون خود را به‌طور مرتب در خانه یا مراکز بهداشتی کنترل کنند.

آهنگری افزود: تنها داروی شناخته‌شده برای پیشگیری از پره‌اکلامپسی، مصرف روزانه آسپرین با دوز پایین (۸۰ میلی‌گرم) از هفته دوازدهم بارداری است. علاوه بر این، داشتن تغذیه مناسب، دریافت کافی کلسیم در رژیم غذایی و آموزش‌های مستمر به مادران باردار نقش مهمی در کاهش خطر این بیماری دارند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان تأکید کرد: به طور معمول، زمانی که فشار خون مادر بالاتر از ۱۱۰ روی ۶۰ میلی‌متر جیوه باشد، داروهای ضد فشار خون تجویز می‌شوند. این درمان موقتی است و درمان قطعی همچنان ختم بارداری خواهد بود. در برخی موارد نیز پره‌اکلامپسی زودرس بروز می‌کند و می‌تواند باعث اختلال در عملکرد ارگان‌هایی مانند کبد، کلیه و مغز شود. در چنین شرایطی، به دلیل خطر بالای مرگ مادر، ختم سریع بارداری در اولویت قرار می‌گیرد.