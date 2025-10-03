واکنش امام جمعه دهدشت به تعریف و تمجید از وزیر به جای مطالبه گری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دهدشت با اشاره به سفر اخیر میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری به استان، ضمن قدردانی از تلاش‌ها برای حضور مقامات کشوری، از حواشی فرهنگی و ضعف در خروجی جلسات انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه آمدن وزرا به استان خوب است و دیدن مشکلات پروژه‌ها از نزدیک یک ضرورت، تأکید کرد: در سفر اخیر، حاشیه‌ها بر متن غلبه داشت. امام جمعه دهدشت تأکید کرد: فرهنگ استان ما ساز و نقاره و رقاصی مختلط نیست. جشنواره خوب است، اما آیا باید در منظر عموم و در حضور مسئولان، خلاف شرع صورت گیرد؟

امام جمعه دهدشت با انتقاد از نحوه برگزاری جلسات اداری در جریان سفر وزیر، گفت: شأن مردم استان و جلسات اداری حفظ نشد، جلسه اداری جای بیان مشکلات است، نه تعریف و تمجید. به جای ساز و نقاره، به جوانان توانمند و متخصص اجازه دهید حرف بزنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده گردشگری استان افزود: بلادشاپور با ۳۷ هکتار بافت تاریخی سال‌هاست فراموش شده. هر وزیری که می‌آید، فقط آن را نشان می‌دهیم؛ اما خروجی ندارد. این جلسات بی‌ثمر، اعتماد عمومی را سلب می‌کند.

حجت الاسلام وحدانی فر خطاب به مسئولان گفت: نمی‌شود در برابر حرام سکوت کرد. شما مسئول برقراری فرهنگ دینی در جامعه هستید.

وی همچنین نسبت به خبر احتمال انحلال سازمان امور عشایر واکنش نشان داد و افزود: جامعه ما سنتی و عشایری است. اگر این سازمان منحل شود و زیرمجموعه دیگر نهادها قرار گیرد، امنیت غذایی و فرهنگ عشایری به مخاطره می‌افتد. این سازمان هزینه‌ای برای کشور ندارد و باید تقویت شود.

وی اضافه کرد: نمایندگان استان باید به مسئله عشایر ورود کنند و سازمان‌های فاقد خروجی را به سمت ادغام ببرند، نه نهادهای مؤثر و مولد را.