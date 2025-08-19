واگذاری ۴ بنگاه زیرمجموعه شرکت پشتیبانی امور دام

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصد و سی و هفتمین جلسه هیئت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و برای چهار بنگاه زیرمجموعه شرکت پشتیبانی امور دام کشور جهت واگذاری از طریق مزایده تصمیم‌گیری شد.

در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری هشت واحد آپارتمان (خانه سازمانی) بلوار اندیشه مشهد، هشت واحد آپارتمان (خانه سازمانی) ستارخان تهران و فروشگاه گلوبندک تهران مطرح و مقرر شد به ترتیب با قیمت‌های پایه ٢٠٣، ٠٥٠، ٠٠٠، ٠٠٠ ریال، ٨٨٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠ ریال و ٨٩٩، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠ ریال جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی به صورت نقد عرضه شوند.

در این جلسه به استناد تکلیف مقرر در آخرین جلسه شورای عالی اصل (٤٤) قانون اساسی، آئین‌نامه «نحوه صدور مجوزهای سازمان خصوصی‌سازی برای شرکت‌های مشمول واگذاری و شرکت‌های واگذار شده» توسط سازمان خصوصی‌سازی ارائه و پس از اعمال اصلاحاتی مصوب شد.

همچنین قیمت پایه و شرایط واگذاری ١ / ٢٢ درصد از سهام شرکت «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» مطرح و هیأت با لحاظ نمودن پرمیوم ١٥٠ درصد نسبت به قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه به شرط آنکه از مبلغ ١٧، ٢٥٠ ریال کمتر نباشد) موافقت کرد.

مجموع ارزش مصوب برای موارد ارائه شده در جلسه مذکور، به ٢١٢ هزار میلیارد ریال رسید.