ادارات آذربایجان‌غربی روز شنبه تعطیل شد

ارومیه - شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجان‌غربی اعلام کرد: روز شنبه تمامی ادارات دولتی، آموزشگاه‌ها، مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌های استان تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به افزایش دما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، روز شنبه یکم شهریور ماه تمامی ادارات دولتی در استان به‌صورت دورکاری و مهدکودک‌ها، آموزشگاه‌ها، مدارس و دانشگاه‌های آذربایجان‌غربی نیز غیرحضوری و آموزش در بستر فضای مجازی است.

شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجان‌غربی در این اطلاعیه اضافه کرده است: همچنین اماکن و باشگاه‌های ورزشی دولتی و بخش خصوصی نیز روز شنبه تعطیل است.

بر اساس این اطلاعیه دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و درمانی تعطیل نبوده و بانک‌ها در شهرستان‌های مختلف استان به صورت شعب منتخب فعال خواهند بود و بقیه ادارات به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند.

شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجان‌غربی از همراهی مردم استان در توجه به صرفه جویی قدردانی نموده و اظهار امیدواری کرده است که با همراهی مردم شاهد کاهش ناترازی‌های انرژی در استان باشیم.

