ادارات زنجان یکم شهریورماه دورکار شدند

زنجان- استانداری زنجان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به افزایش دما و استمرار موج گرما در سطح استان، فعالیت کلیه ادارات استان روز شنبه یکم شهریورماه به صورت دورکاری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به استقرار توده هوای گرم در استان و با درخواست کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و تایید و پیشنهاد ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار، فعالیت کلیه ادارات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی، بانکها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی در سطح استان زنجان در روز شنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۴ به صورت دورکاری خواهد بود.

در این اطلاعیه تاکید شده است: بانک ها شعباتی را در سطح استان برای ارائه خدمات تعیین و معرفی خواهند کرد.

