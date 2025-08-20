ادارات زنجان یکم شهریورماه دورکار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به استقرار توده هوای گرم در استان و با درخواست کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و تایید و پیشنهاد ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار، فعالیت کلیه ادارات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی، بانکها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی در سطح استان زنجان در روز شنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۴ به صورت دورکاری خواهد بود.

در این اطلاعیه تاکید شده است: بانک ها شعباتی را در سطح استان برای ارائه خدمات تعیین و معرفی خواهند کرد.