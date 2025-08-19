تعطیلی ادارات گلستان در روز شنبه اینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی جمالی گفت: با توجه به استمرار موج گرما در هفته آتی و با هدف حفظ پایداری شبکه و تأسیسات برق و تأمین مستمر انرژی برای آحاد جامعه، بر اساس تصمیم جلسه کمیته انرژی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، تمامی دستگاههای اجرایی استان اعم از مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی، شهرداریها، بانکهای دولتی و خصوصی و بیمهها و سایر واحدها به غیر از دستگاههای خدمات رسان (شامل مراکز تأمین خدمات ضروری، امدادی و درمانی) در روز شنبه ۱ شهریور تعطیل است.
معاون استاندار گلستان تاکید کرد: ضمناً ضروری است شورای هماهنگی بانکهای استان، تدابیر لازم را برای برقراری شعب کشیک بانکها اتخاذ کنند.
جمالی گفت: آزمونهای دانشگاهها نیز طبق زمانبندی اعلام شده دانشگاهها برگزار خواهد شد.
جمالی افزود: با عنایت به اهمیت موضوع، ضمن تاکید بر صرفه جویی حداکثری در مصرف انرژی، ضروری است مراتب به واحدهای زیر مجموعه ابلاغ و از هرگونه تصمیم مغایر با دستور صادره پرهیز گردد.
