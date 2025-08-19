  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

تعطیلی ادارات گلستان در روز شنبه اینده

تعطیلی ادارات گلستان در روز شنبه اینده

گرگان-معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان گفت: تمامی ادارات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی استان شنبه اول شهریور تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی جمالی گفت: با توجه به استمرار موج گرما در هفته آتی و با هدف حفظ پایداری شبکه و تأسیسات برق و تأمین مستمر انرژی برای آحاد جامعه، بر اساس تصمیم جلسه کمیته انرژی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان اعم از مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌های دولتی و خصوصی و بیمه‌ها و سایر واحدها به غیر از دستگاه‌های خدمات رسان (شامل مراکز تأمین خدمات ضروری، امدادی و درمانی) در روز شنبه ۱ شهریور تعطیل است.

معاون استاندار گلستان تاکید کرد: ضمناً ضروری است شورای هماهنگی بانک‌های استان، تدابیر لازم را برای برقراری شعب کشیک بانک‌ها اتخاذ کنند.

جمالی گفت: آزمون‌های دانشگاه‌ها نیز طبق زمانبندی اعلام شده دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

جمالی افزود: با عنایت به اهمیت موضوع، ضمن تاکید بر صرفه جویی حداکثری در مصرف انرژی، ضروری است مراتب به واحدهای زیر مجموعه ابلاغ و از هرگونه تصمیم مغایر با دستور صادره پرهیز گردد.

کد خبر 6565540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها