قزوین شنبه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق لطفی اظهار کرد: براساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و در راستای کنترل ناترازی انرژی، همه ادارات دولتی، مدارس، بیمه‌ها و نهادهای عمومی استان قزوین، در روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهند بود.

وی با بیان اینکه این تصمیم با هدف کاهش بار مصرف انرژی اتخاذ شده است، افزود: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین تاکید کرد: بانک‌های استان با یک‌سوم ظرفیت، خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه می‌دهند.

وی عنوان کرد: هیچکدام از امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دانشجویان در روز اول شهریور لغو نخواهد شد و دانشگاه‌های استان موظف به برگزاری آزمون‌های خود در تقویم اعلامی هستند.

حق لطفی در پایان یادآور شد: تأکید می‌شود کلیه سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی در ساختمان‌های اداری خاموش شده و نظارت لازم در خصوص رعایت مصرف بهینه انرژی توسط مدیران دستگاه‌ها صورت پذیرد.