به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که در مقایسه با حداقل تعداد ۲۳۰۰ قدم، هر ۱۰۰۰ قدم اضافی با ۱۷ درصد کاهش خطر حمله قلبی، نارسایی قلبی و سکته مغزی مرتبط است.

«امانوئل استاماتاکیس»، محقق ارشد و مدیر مرکز تحقیقات مکنزی در دانشگاه سیدنی استرالیا، در یک بیانیه خبری گفت: «این یافته‌ها از این پیام پشتیبانی می‌کنند که هر میزان فعالیت بدنی مفید است، حتی کمتر از هدف روزانه توصیه شده ۱۰۰۰۰ قدم.»

وی در ادامه افزود: «به طور خلاصه، ما دریافتیم که اگر با فشار خون بالا زندگی می‌کنید، هر چه بیشتر و با شدت بیشتری پیاده‌روی کنید، خطر ابتلاء به حوادث جدی قلبی عروقی در آینده برای شما کمتر می‌شود.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های بیش از ۳۲۰۰۰ شرکت‌کننده در بیوبانک بریتانیا، یک مطالعه سلامت بلندمدت از ساکنان بریتانیا، را تجزیه و تحلیل کردند. همه این افراد مبتلا به فشار خون بالا تشخیص داده شده بودند و موافقت کردند که به مدت هفت روز یک دستگاه مچ‌بند بپوشند تا میزان مسافت و سرعت پیاده‌روی آنها اندازه‌گیری شود.

داده‌های پیاده‌روی بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ جمع‌آوری شد و سپس محققان سلامت قلب شرکت‌کنندگان را تقریباً به مدت هشت سال تحت نظر داشتند. در این مدت، بیش از ۱۹۰۰ مورد مشکلات قلبی یا سکته مغزی رخ داد.

نتایج نشان داد که به ازای هر ۱۰۰۰ قدم اضافی در روز، شرکت‌کنندگان موارد زیر را تجربه کردند:

• ۱۷٪ کاهش خطر ابتلاء به هرگونه مشکل سلامتی مرتبط با قلب.

• ۲۲٪ کاهش خطر نارسایی قلبی.

• ۹٪ کاهش خطر حمله قلبی.

• ۲۴٪ کاهش خطر سکته مغزی.

استاماتاکیس گفت: «این مطالعه یکی از اولین مطالعاتی است که رابطه بین تعداد قدم‌های روزانه و مشکلات عمده قلب و عروق خونی را نشان می‌دهد.»

محققان دریافتند که میانگین شدت پیاده‌روی شرکت‌کنندگان تقریباً ۸۰ قدم در دقیقه در طول نیم ساعتی بود که هر روز با بیشترین سرعت پیاده‌روی می‌کردند. این سرعت با ۳۰٪ کاهش خطر نارسایی قلبی، حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط بود.

محققان گفتند افرادی که سریع‌تر از این سرعت پیاده‌روی می‌کردند، حتی خطر سلامت قلب کمتری را تجربه کردند، بدون اینکه هیچ مدرکی مبنی بر آسیب رساندن سرعت بیشتر وجود داشته باشد.

محققان نتایج مشابهی را هنگام بررسی ۳۷۰۰۰ نفر دیگر که فشار خون بالا نداشتند، یافتند. در میان این افراد، هر ۱۰۰۰ قدم اضافی منجر به موارد زیر شد:

• ۲۰٪ کاهش خطر ابتلاء به هرگونه مشکل قلبی.

• ۲۳٪ کاهش خطر نارسایی قلبی.

• ۱۸٪ کاهش خطر حمله قلبی.

• ۲۵٪ کاهش خطر سکته مغزی.

استاماتاکیس گفت: «یافته‌های ما اهداف قابل دسترس و قابل اندازه‌گیری برای سلامت قلب، حتی کمتر از ۱۰۰۰۰ قدم در روز، را در اختیار بیماران قرار می‌دهد. توصیه‌های آینده در مورد پیاده‌روی در افراد مبتلا به فشار خون بالا می‌تواند افزایش شدت قدم‌ها را در نظر بگیرد.»