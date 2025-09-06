به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا از ۲۵ مرداد تا ۸ شهریور در شهر شیمکنت قزاقستان برگزار شد. در این رقابتها ۷۳۳ تیرانداز از ۲۸ کشور آسیایی در قالب ۲۷ تیم در رشتههای تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی (تراپ و اسکیت) در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حضور داشتند. ایران با ۳۲ نماینده در این دوره مسابقات شرکت کرد و در پایان موفق شد با کسب ۱۷ مدال رنگارنگ عملکرد قابل توجهی از خود نشان دهد.
اعضای تیم ایران
در بخش تفنگ بزرگسالان امیرمحمد نکونام، پوریا نوروزیان، هادی غرباقی، شرمینه چهلامیرانی، فاطمه امینی و نجمه خدمتی، در تفنگ جوانان ساینا تیموری، یلدا سلیمانی و درین دارابی، در تفنگ نوجوانان نازنین زینب عبدالهی و محمدمهدی طهماسبی، در بخش تپانچه بزرگسالان هانیه رستمیان، گلنوش سبقتاللهی، سامیه یاسی، وحید گلخندان، جواد فروغی و امیر جوهریخو، در تپانچه نوجوانان پریماه امیری، دنیا ارشدنیا، تارا عباسزاده، محمدرضا احمدی، امیرحسین گوهری و محمدمهدی چوبین، در رشتههای اسکیت بزرگسالان، سعیده فتحی، علی دوستی و امیرمحمد دادگر، در تراپ بزرگسالان، محمد بیرانوند، اسماعیل باقری، امیرحسین آقازاده و مرضیه پرورشنیا، در تراپ جوانان، امیر محمدنیا، در تراپ نوجوانان، شایان فرودی ۳۲ نماینده ایران در این دوره از مسابقات بودند.
مدالآوران ایران در قهرمانی آسیا
بزرگسالان:
*طلای تپانچه ۵۰ متر: جواد فروغی
*طلای تیمی تپانچه ۵۰ متر: جواد فروغی، امیر جوهریخو و وحید گلخندان
*نقره تپانچه ۵۰ متر: امیر جوهریخو
*برنز تپانچه ۱۰ متر: امیر جوهریخو
*برنز سنتر فایر: جواد فروغی
*برنز تیمی سنتر فایر: جواد فروغی، امیر جوهریخو و وحید گلخندان
*برنز تیمی تپانچه ۱۰ متر: جواد فروغی، امیر جوهریخو و وحید گلخندان
*برنز تپانچه ۱۰ متر میکس: وحید گلخندان و هانیه رستمیان
نوجوانان:
*طلای تیمی تپانچه ۱۰ متر: محمدرضا احمدی، امیرحسین گوهری و محمدمهدی چوبین
*نقره تپانچه میکس ۱۰ متر: پریماه امیری و محمدرضا احمدی
*نقره تیمی تپانچه ۱۰ متر: پریماه امیری، دنیا ارشدنیا و تارا عباسزاده
*نقره تفنگ ۱۰ متر: محمدمهدی طهماسبی
*نقره تفنگ ۱۰ متر: نازنین زهرا عبداللهی
*نقره تراپ: شایان فرودی
*برنز تپانچه ۱۰ متر: محمدرضا احمدی
*برنز تفنگ ۱۰ متر میکس: محمدمهدی طهماسبی و نازنین زهرا عبداللهی
*برنز تپانچه ۱۰ متر: پریماه امیری
پرونده رقابتهای قهرمانی آسیا در حالی بسته شد که تیم ایران عملکردی فراتر از انتظار ارائه کرد. نکته قابل توجه این دوره درخشش نوجوانان و جوانانی بود که از قبل از المپیک پاریس در اردوهای آمادهسازی حضور داشتند و نشان دادند با سرمایهگذاری هدفمند میتوان روی آنها برای کسب مدال در سطح بینالمللی حساب کرد.
عملکرد این نسل نویدبخش بود به طوری که رکوردهای برخی از نوجوانان و جوانان حتی از ملیپوشان باتجربه بزرگسال پیشی گرفت. برای مثال در تپانچه ۱۰ متر محمدرضا احمدی و امیرحسین گوهری به ترتیب ۵۷۷ و ۵۷۵ امتیاز ثبت کردند در حالی که جواد فروغی، طلایهدار المپیک در بخش بزرگسالان رکورد ۵۷۱ را داشت. در تفنگبادی نیز ساینا تیموری در بخش جوانان با ۶۲۷.۶ امتیاز عملکردی بهتر از ملیپوشان بزرگسال نشان داد.
از طرفی عملکرد تیم بانوان در بخش بزرگسالان در رشته تفنگ تکراری و کماثر بود؛ نجمه خدمتی، فاطمه امینی و شرمینه چهلامیرانی نتوانستند حتی به فینال برسند. این موضوع بار دیگر ضرورت توجه ویژه فدراسیون به نسل نو و برنامهریزی هدفمند برای آمادهسازی آنها را روشن میکند.
نتایج قزاقستان نشان داد که با اعزام نوجوانان و جوانان به مسابقات بزرگسالان میتوان آنها را برای رویدادهای مهم آینده از جمله توزیع سهمیههای المپیک لسآنجلس آماده کرد. ادامه اعزام ورزشکاران بزرگسال بدون آوردگاه مناسب، ریسک اتلاف سرمایه فدراسیون را به همراه دارد در حالی که نسل جدید با برنامهریزی و حمایت مناسب میتواند پایه قوی موفقیتهای آینده تیراندازی ایران باشد.
نظر شما