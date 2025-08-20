  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

تیم نوجوانان میکس تپانچه ۱۰ متر به مدال نقره رسید

تیم نوجوانان میکس تپانچه ۱۰ متر به مدال نقره رسید

رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا با دستیابی تیم میکس کشورمان به مدال نقره این مسابقات پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در سومین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا نمایندگان کشورمان در تپانچه میکس ۱۰ متر نوجوانان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی تیم میکس ایران با ترکیب پریماه امیری و محمدرضا احمدی به همراه تیم هند راهی فینال شد و در پایان یک رقابت نزدیک تیم ایران با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

هدایت تیم ملی تپانچه نوجوانان کشورمان را علی کلاتی بر عهده دارد.

تا پایان روز سوم مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، دو نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.

کد خبر 6566252
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها