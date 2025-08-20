تیم نوجوانان میکس تپانچه ۱۰ متر به مدال نقره رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در سومین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا نمایندگان کشورمان در تپانچه میکس ۱۰ متر نوجوانان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی تیم میکس ایران با ترکیب پریماه امیری و محمدرضا احمدی به همراه تیم هند راهی فینال شد و در پایان یک رقابت نزدیک تیم ایران با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

هدایت تیم ملی تپانچه نوجوانان کشورمان را علی کلاتی بر عهده دارد.

تا پایان روز سوم مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، دو نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.