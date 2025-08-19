تیم تپانچه ۱۰ متر دختران نوجوان صاحب مدال نقره آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در شیمکنت قزاقستان و در پایان دور مقدماتی تپانچه ۱۰ متر دختران نوجوانان پریماه امیری با ۵۷۱ امتیاز و دنیا ارشدنیا با ۵۵۸ امتیاز به عنوان نفر دوم و هشتم راهی فینال شدند. تارا عباس‌زاده، دیگر نماینده کشورمان امتیاز ۵۴۷ را ثبت کرد و در رده شانزدهم ایستاد.

همچنین تیم ایران با ترکیب پریماه امیری، دنیا ارشدنیا و تارا عباس زاده با امتیاز ۱۶۷۶ در جایگاه دوم ایستاد و نقره گرفت. تیم هند با ۱۷۰۱ امتیاز قهرمان شد و قزاقستان با ۱۶۵۸ امتیاز سوم شد.

هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را علی کلاتی بر عهده دارد.

در روز نخست این رقابت‌ها امیر جوهری‌خو و محمدرضا احمدی در تپانچه ۱۰ متر بزرگسالان و نوجوانان صالح مدال برنز شدند، تیم تپانچه مردان بزرگسالان (امیر جوهری‌خو، وحیدگل‌خندان و جواد فروغی) به مدال برنز رسید و تیم تپانچه نوجوانان (محمدرضا احمدی، امیرحسین گوهری و محمد مهدی چوبین) نیز به مدال طلا دست یافت.