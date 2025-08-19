  1. ورزش
تیم تپانچه ۱۰ متر دختران نوجوان صاحب مدال نقره آسیا شد

تیم تپانچه ۱۰ متر دختران نوجوان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال نقره دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در شیمکنت قزاقستان و در پایان دور مقدماتی تپانچه ۱۰ متر دختران نوجوانان پریماه امیری با ۵۷۱ امتیاز و دنیا ارشدنیا با ۵۵۸ امتیاز به عنوان نفر دوم و هشتم راهی فینال شدند. تارا عباس‌زاده، دیگر نماینده کشورمان امتیاز ۵۴۷ را ثبت کرد و در رده شانزدهم ایستاد.

همچنین تیم ایران با ترکیب پریماه امیری، دنیا ارشدنیا و تارا عباس زاده با امتیاز ۱۶۷۶ در جایگاه دوم ایستاد و نقره گرفت. تیم هند با ۱۷۰۱ امتیاز قهرمان شد و قزاقستان با ۱۶۵۸ امتیاز سوم شد.

هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را علی کلاتی بر عهده دارد.

در روز نخست این رقابت‌ها امیر جوهری‌خو و محمدرضا احمدی در تپانچه ۱۰ متر بزرگسالان و نوجوانان صالح مدال برنز شدند، تیم تپانچه مردان بزرگسالان (امیر جوهری‌خو، وحیدگل‌خندان و جواد فروغی) به مدال برنز رسید و تیم تپانچه نوجوانان (محمدرضا احمدی، امیرحسین گوهری و محمد مهدی چوبین) نیز به مدال طلا دست یافت.

