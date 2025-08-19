هانیه رستمیان در تپانچه ۱۰ متر بانوان آسیا فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، همچنین سامیه یاسی با ۵۶۹ امتیاز و گلنوش سبقت الهی با ۵۶۸ امتیاز در رده بیست و هفتم و بیست و نهم ایستادند.

همچنین تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان، گلنوش سبقت الهی و سامیه یاسی با امتیاز ۱۷۱۸ امتیاز پس از چین، کره جنوبی و هند در رده چهارم ایستاد.

هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی به عنوان سرمربی و مصطفی منتظر علیه به عنوان مربی بر عهده دارند.

در روز نخست این رقابت‌ها امیر جوهری‌خو و محمدرضا احمدی در تپانچه ۱۰ متر بزرگسالان و نوجوانان صاحب مدال برنز شدند، تیم تپانچه مردان بزرگسالان (امیر جوهری‌خو، وحیدگل‌خندان و جواد فروغی) به مدال برنز رسید و تیم تپانچه نوجوانان (محمدرضا احمدی، امیرحسین گوهری و محمد مهدی چوبین) نیز به مدال طلا دست یافت.