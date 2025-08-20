برگزاری مسابقات جهانی کبدی در هاله‌ ابهام/ توقف تمرینات تیم ملی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، کبدی همواره یکی از رشته‌های مدال‌آور و پرافتخار ورزش ایران در عرصه‌های آسیایی به شمار می‌رود و تیم ملی بانوان این رشته نیز نقش مهمی در این موفقیت‌ها ایفا کرده است. در بازی‌های آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ بانوان کبدی‌کار کشورمان با کسب مدال طلای تاریخی نام خود را در تاریخ ورزش ایران ثبت کردند و امیدها برای تداوم این روند افزایش یافت.

با این حال پس از آن موفقیت بزرگ روند پیشرفت تیم ملی بانوان کبدی با چالش‌های جدی مواجه شد. در بازی‌های آسیایی هانگژو ۲۰۲۳ تیم ایران تنها به مدال برنز دست یافت که این نتیجه از نگاه بسیاری نشانه‌ای از پس‌رفت و کاهش کیفیت عملکرد بود. کارشناسان و تحلیل‌گران ورزشی معتقدند مشکل اصلی نه ضعف فنی بازیکنان بلکه نبود برنامه‌ریزی مستمر و کمبود مسابقات تدارکاتی است که موجب شده تیم نتواند آمادگی لازم را حفظ کند.

پس از هانگژو فعالیت حرفه‌ای کبدی بانوان تقریباً متوقف شد و این رشته برای مدت طولانی از نگاه رسانه‌ها و مسئولان دور ماند. تنها نقطه امیدبخش میزبانی ایران از رقابت‌های قهرمانی آسیا در اواخر سال ۱۴۰۳ بود که بار دیگر توجه‌ها را به سمت کبدی زنان جلب کرد. اما حتی این رویداد نیز نتوانست خلاءهای موجود را به طور کامل پر کند و برنامه‌ریزی بلندمدت برای حضور قدرتمند در رقابت‌های جهانی همچنان نامشخص باقی ماند؛ چرا که مسابقات قهرمانی جهان بارها به تعویق افتاد و احتمال لغو آن نیز مطرح شده است.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تیم ملی بانوان بی‌ثباتی در تقویم مسابقات بین‌المللی است. بازیکنان برای حفظ آمادگی نیازمند تمرین‌های مداوم و حضور در میدان‌های معتبر هستند اما فقدان چنین فرصت‌هایی انگیزه و روحیه آنان را کاهش داده است.

صدیقه خادم نایب‌رئیس بانوان فدراسیون کبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت مسابقات جهانی کبدی گفت: فعلاً اعلام شده که مسابقات قهرمانی جهان که قرار بود به میزبانی هند برگزار شود مجدداً به تعویق افتاده به همین خاطر ما نمی‌توانیم بگوییم به طور کامل لغو شده چون احتمال دارد در کشور دیگری برگزار شود یا حتی خود هند بعد از مسابقات پروکبدی دوباره میزبان باشد. علت اصلی این تعویق ناهماهنگی‌های مقامات عالی هند و مشکلات مربوط به پخش تلویزیونی مسابقات بود. همچنین برخی کشورها موفق به دریافت ویزا نشدند و این موضوع هم مزید بر علت شد.

وی افزود: به همین دلیل فعلاً هیچ خبر قطعی از برگزاری این رقابت‌ها در دسترس نیست و ما واژه «کنسل» را به کار نمی‌بریم چرا که امیدواریم این مسابقات در زمان و مکان دیگری برگزار شود. احتمال دارد بعد از آبان‌ماه و پایان لیگ برتر کبدی هند مسابقات جهانی برگزار شود.

خادم در ادامه درباره وضعیت اردوهای تیم ملی بانوان اظهار داشت: ادامه اردوها در شرایط فعلی فایده‌ای ندارد. تمرین‌های طولانی‌مدت باعث خستگی و آسیب‌دیدگی بازیکنان می‌شود بنابراین اردوها موقتاً متوقف شده است. به محض دریافت نامه رسمی از فدراسیون جهانی اردوها حداقل یک ماه و نیم قبل از مسابقات دوباره آغاز خواهد شد.

وی درباره امکان میزبانی ایران توضیح داد: ما سال گذشته میزبان قهرمانی آسیا بودیم و طبق قوانین یک کشور در یک سال فقط می‌تواند یک میزبانی داشته باشد. به همین دلیل امکان میزبانی مسابقات جهانی در ایران وجود نداشت.

نایب‌رئیس بانوان فدراسیون کبدی در خصوص تیم جوانان گفت: اردوهای تیم ملی جوانان همچنان در حال برگزاری است. بازیکنان از نظر آمادگی جسمانی و فنی شرایط خوبی دارند و سرمربی تیم ملی روی مسائل تکنیکی و تاکتیکی کار می‌کند. اردوی اخیر ما در ۲۶ مرداد به پایان رسید و از اول شهریور در مجموعه بعثت تهران اردوهای بعدی آغاز خواهد شد. هم‌اکنون تعداد نفرات به ۱۸ بازیکن رسیده و امیدواریم تیم جوانان با هماهنگی کادر فنی آماده اعزام ۲۴ مهرماه شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره چالش‌های کبدی بانوان اینگونه توضیح داد: چالش جدی نداریم ولی از روزی که وارد فدراسیون شدم تصمیم گرفتم بر جوان‌گرایی تمرکز کنیم. تاکنون دو دوره مسابقات قهرمانی کشور در رده نوجوانان برگزار کرده‌ایم و این پایه‌سازی کمک بزرگی به تیم ملی خواهد کرد. همچنین در رده جوانان مسابقات را برگزار کرده‌ایم و در پایان شهریور هم رقابت‌های امید برگزار خواهد شد. این روند باعث افزایش انگیزه بازیکنان و ارتقای سطح فنی مربیان می‌شود.

خادم در پایان تاکید کرد: با تمرکز بر جوان‌گرایی و تقویت دانش مربیان می‌توانیم تیمی قدرتمند و آینده‌دار برای سال‌های پیش رو داشته باشیم و در میادین بین‌المللی مدال‌های بیشتری کسب کنیم.