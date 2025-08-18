پایان دوبله «هاربین» برای پخش از شبکه ۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «هاربین» با گویندگی ۲۳ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره‌کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شد. این سینمایی در گونه اکشن، زندگی‌نامه، جنایی و تاریخی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه چهار سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی بهروز علی محمدی و صدابردار آن مهدی پاینده است. رضا آفتابی، رضا الماسی، دانیال الیاسی، علیرضا باشکندی، محمد بهاریان، علی بیگ‌محمدی، محمد تنهایی، ارسلان جولایی، امیر حکیمی، لادن سلطان‌پناه، شایان شامبیاتی، ابوالفضل شاه‌بهرامی، سعید شیخ‌زاده، محمد صادقیان، امیربهرام کاویان‌پور، امیرصالح کسروی، کسری کیانی، اکبر منانی، بهمن هاشمی، نیما نکویی‌فرد، نازنین یاری و بهروز علی‌محمدی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

در خلاصه داستان «هاروین» آمده است که در سال ۱۹۰۹، پس از الحاق کره به امپراتوری ژاپن، مبارز مقاومت، آن جونگ گن، گروهی از فعالان استقلال را رهبری می‌کند. پس از مأموریتی که منجر به تلفات سنگین می‌شود، آن به دلیل زنده نگه‌داشتن اسرای ژاپنی، از جمله افسر تاتسوئو موری، با شک و تردید همراهانش مواجه می‌شود. موری بعداً علیه نیروهای آن اقدام کرده و به آن‌ها حمله می‌کند.

تاریخ کشورها سرشار است از جنگ و جدال‌های خونینی که از سوی کشوری به دنبال ساخت امپراتوری برای خود، از طریق تعرض به مرزهای کشورهای همسایه است و از سویی دیگر، کشور مورد تجاوز در برابر آن خواست زیاده‌خواهانه مقاومت می‌کند. داستان فیلم «هاربین» از میانه چنین جدال‌هایی برای پیوستن کره به امپراتوری ژاپن و مقاومت گروه‌های کره‌ای در برابر آن شکل می‌گیرد و این جدال‌ها را حاوی پیچیدگی‌هایی می‌کند که جذابیت‌های دراماتیک فیلم، از میانه آنها سر بر می‌آورد. جذابیت‌هایی دراماتیک در فیلمی در گونه درام تاریخی و زندگینامه‌ای که جنبه‌های اکشن و جنایی به آن جانی دوباره می‌بخشند.

شبکه چهار، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تأیید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش می‌شود.