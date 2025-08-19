به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «آلوده» با گویندگی ۱۵ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره‌کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شد. این سینمایی در گونه وحشت محصول فرانسه در سال ۲۰۲۳ از شبکه نمایش سیما پخش می‌شود.

مدیر دوبله این سینمایی امیر حکیمی و صدابردار آن بهزاد توکلی است. شیلا آژیر، رضا الماسی، آرزو امیربدری، علی بیگ‌محمدی، جواد پزشکیان، محمد تنهایی، حسین سرآبادانی، شراره حضرتی، فاطمه شعشعانی، بهروز علی‌محمدی، پویا فهیمی، مریم مهماندوست، نیما نکویی‌فرد، حسین نورعلی و امیر حکیمی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

«آلوده» درباره جوان شروری به نام کالب است که قصد دارد از راه پرورش و فروش حشرات گذران زندگی کند. او به همراه خواهرش درون یک ساختمان نیمه مخروبه در پایین شهر فرانسه زندگی می‌کند. در این میان عنکبوتی که او به تازگی خریده است تکثیر شده و جان نیمی از ساکنان فقیر ساختمان را می‌گیرد. پلیس از ماجرا باخبر شده و مداخله می‌کند. در نهایت کالب و خواهرش موفق به فرار از دست پلیس و عنکبوت‌ها شده و ساختمان را ترک می‌کنند.

زندگی از طریق‌های معمول و متعادل، که عقل جمعی آنها را پذیرفته است، معمولا سلوکی است که علاوه بر دربرداشتن خیر فردی و جمعی که منجر به اخلاقی زیستن می‌شود، کم مخاطره و قابل پیش‌بینی است. وقتی فردی خارج از این شیوه‌های متعادل و معقول، روش‌هایی عجیب برای زندگی بر می‌گزیند که از طریق کنش‌های شریرانه کار می‌کند، باید منتظر عواقب غیرقابل پیش بینی و پرمخاطره روش زندگی نامتعادلش نیز باشد. در «آلوده» شخصیت اصلی با در پیش گرفتن چنین شیوه نامتعادلی برای زندگی، از طریق پرورش و فروش حشرات، درگیر چنان مخاطرات غیرقابل پیش‌بینی‌ای می‌شود که در انبوه عنکبوت‌های یورش‌برنده متبلور شده است.

واحد جستجوی اداره‌کل تأمین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تأیید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده‌سازی از شبکه‌ نمایش، برای مخاطبان پخش شود.