به گزارش خبرنگار مهر، نعمتالله تسلیمی عضو انجمن سازههای فولادی امروز (سهشنبه، ۲۸ مرداد) در نشست خبری در حاشیه بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، اظهار کرد: یکی از بخشهای اصلی، ساخت سازههای فلزی است که میتواند در پروژههای مسکونی و صنعتی به کار گرفته شود. هرجا تولیدکنندهای بخواهد کارخانه خود را توسعه دهد، از سولههای صنعتی استفاده میکند یا برج صنعتی خود را با این محصولات احداث میکند.
تسلیمی افزود: همچنین محصولات ساختمانی از جمله ساندویچ پانلهای سقفی و دیواری است که برای پوشش سولههای صنعتی، ساخت سردخانهها و به طور کلی در ساختمانهای پیشساخته مورد استفاده قرار میگیرد.
وی بیان کرد: ساخت ساختمانهای پیشساخته در صنعت ساختمان حائز اهمیت است. به عنوان مثال، هماکنون با تکنولوژیهای جدید در یک کارخانه که نیاز به دفتر سهطبقه داشته باشد، ساخت ساختمان هزار متری در سه طبقه با آسانسور ظرف چهار ماه قابل ساخت است، در حالی که اجرای سازههای سنتی صنعتی حدود یک سال طول میکشد.
عضو انجمن صنعت ساختمان با اشاره به جایگزینی ساختمانهای قدیمی و کم ایمنی گفت: هماکنون ساختمانهای جدید بسیار مقاوم در برابر زلزله و حریق هستند و طراحی آنها متناسب با منطقه انجام میشود؛ به گونهای که میتوانند بین ۵ تا ۷ ریشتر مقاومت داشته باشند. همچنین اخیراً موفق شدیم فوم پلیاورتان با گرید حریق B1 که بالاترین سطح مقاومت در برابر حریق است، تولید داخلی کنیم.
وی افزود: قیمت این سازهها در مقایسه با ساختمانهای سنتی بسیار مقرونبهصرفه است، زیرا زمان ساخت آنها کوتاهتر و هزینهها پایینتر است. بیشترین صادرات به کشورهای ارمنستان و بخشی دیگر نیز به یکی از کشورهای اروپایی انجام شده است. حجم صادرات به یک کشور اروپایی حدود ۳۴۰ تن و به ارمنستان ترکیبی از ۴۰ هزار متر مربع پانل و ۸۰۰ تن سازه بوده است.
تسلیمی افزود: چشمانداز ما افزایش میزان صادرات تا پنج برابر فعلی در سه سال آینده است. کشورهای همسایه در زمینه فناوری و خدمات مهندسی بسیار ضعیف هستند و محصولات نوآورانه از جمله کانکسهای ضدگلوله، ضدانفجار، ضدحریق، سازههای حفظ جان کارگران معادن، دیتا سنترهای سیار، انرژی سنترهای سیار و سرویسهای بهداشتی و درمانگاه سیار، در بازار کشورهای همسایه بسیار نوین است.
تسلیمی بیان کرد: به عنوان نمونه، در عراق سالانه ۵۰ تا ۶۰ دستگاه حمام، سرویس بهداشتی و درمانگاه سیار تولید و عرضه میکنیم. برهمین اساس ایران در منطقه پیشرو است و اگرچه رقیب داریم، اما از نظر مهندسی در سطح ما نیستند.
وی گفت: کانکسهای ضدگلوله و ضدانفجار برای پتروشیمی و معادن طراحی شدهاند تا در شرایط بحرانی، فشار عظیم خاک را تحمل کنند و کارگران بتوانند در آن زندگی کنند. این کانکسها مجهز به سیستم هواساز و سرویسهای کامل هستند و طراحی آن در ایران و حتی خاورمیانه سابقه ندارد.
وی در پایان گفت: طبق برنامه صادراتی، در ۳ سال آینده ارزآوری کشور پنج برابر خواهد شد و بازار هدف ما شامل ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، عراق، روسیه و بلاروس است، زیرا دانش و فناوری آنها به اندازه ما نیست.
