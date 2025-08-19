به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلطانی بعد از ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران از ادامه اجرای طرح ملی «نشاندار کردن مالیاتها» در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که امسال ۲۵ پروژه عمرانی، خدماتی و اجتماعی تازه در این استان با اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۳۱۸ میلیارد ریال و از محل مشارکت داوطلبانه مودیان مالیاتی اجرا خواهد شد.
سلطانی با اشاره به تجربه سال گذشته گفت طرح نشاندار کردن مالیاتها که از تیرماه ۱۴۰۳ به تصویب هیأت دولت رسیده و وارد مرحله اجرا شد، با هدف افزایش شفافیت، مردمیسازی بودجه و هدفمندسازی منابع مالیاتی طراحی شده است. در سال نخست اجرای این برنامه در مازندران، ۱۰۰ پروژه با اعتباری بیش از چهار هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال تعریف شد که از این میزان حدود دو هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال تأمین و در نهایت ۴۳ پروژه عمرانی و خدماتی به بهرهبرداری رسید. وی استقبال شهروندان و همراهی مودیان را مهمترین عامل موفقیت این طرح در استان دانست.
پروژههای جدید و اهداف کلان طرح
مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۵ پروژه جدید در حوزههای حملونقل، آموزش عمومی و مهارتی، سلامت، انرژی، محیط زیست، گردشگری، فرهنگ، ورزش، آموزش عالی، فناوری، کشاورزی و حتی پروژههای قضائی و امنیتی تعریف شده است. اعتبار مورد نیاز این پروژهها حدود هفت هزار و ۳۱۸ میلیارد ریال برآورد میشود که از محل مشارکت داوطلبانه مودیان در قالب طرح نشاندار کردن مالیاتها تأمین خواهد شد.
سلطانی با تأکید بر اینکه شفافسازی و پاسخگویی دو هدف محوری این طرح به شمار میروند، تصریح کرد: مردم باید بدانند مالیاتی که پرداخت میکنند دقیقاً در کجا هزینه میشود. به گفته او، این شفافیت علاوه بر افزایش اعتماد عمومی و کاهش فرار مالیاتی، امکان توزیع عادلانهتر منابع و اجرای سریعتر پروژههای واقعی و نیازمحور در مناطق کمتر برخوردار را فراهم میسازد.
وی در پایان خاطرنشان کرد مشاهده آثار مستقیم مالیات پرداختی در پروژههایی مانند مدرسهسازی، احداث مراکز درمانی یا راهسازی، حس تعلق و مسئولیتپذیری اجتماعی شهروندان را تقویت میکند و تجربه موفق مازندران در سال گذشته نشان داد مشارکت مردم میتواند نقشی تعیینکننده در بهینهسازی مصرف منابع و تقویت حکمرانی محلی داشته باشد.
