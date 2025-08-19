  1. استانها
تزریق ۷۰۰۰ میلیارد ریال بودجه مالیاتی برای پروژه‌های نشاندار مازندران

ساری -مدیرکل امور مالیاتی مازندران از ادامه اجرای طرح ملی «نشاندار کردن مالیات‌ها» در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: امسال ۲۵ پروژه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلطانی بعد از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از ادامه اجرای طرح ملی «نشاندار کردن مالیات‌ها» در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که امسال ۲۵ پروژه عمرانی، خدماتی و اجتماعی تازه در این استان با اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۳۱۸ میلیارد ریال و از محل مشارکت داوطلبانه مودیان مالیاتی اجرا خواهد شد.

سلطانی با اشاره به تجربه سال گذشته گفت طرح نشاندار کردن مالیات‌ها که از تیرماه ۱۴۰۳ به تصویب هیأت دولت رسیده و وارد مرحله اجرا شد، با هدف افزایش شفافیت، مردمی‌سازی بودجه و هدفمندسازی منابع مالیاتی طراحی شده است. در سال نخست اجرای این برنامه در مازندران، ۱۰۰ پروژه با اعتباری بیش از چهار هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال تعریف شد که از این میزان حدود دو هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال تأمین و در نهایت ۴۳ پروژه عمرانی و خدماتی به بهره‌برداری رسید. وی استقبال شهروندان و همراهی مودیان را مهم‌ترین عامل موفقیت این طرح در استان دانست.

پروژه‌های جدید و اهداف کلان طرح

مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۵ پروژه جدید در حوزه‌های حمل‌ونقل، آموزش عمومی و مهارتی، سلامت، انرژی، محیط زیست، گردشگری، فرهنگ، ورزش، آموزش عالی، فناوری، کشاورزی و حتی پروژه‌های قضائی و امنیتی تعریف شده است. اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها حدود هفت هزار و ۳۱۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود که از محل مشارکت داوطلبانه مودیان در قالب طرح نشاندار کردن مالیات‌ها تأمین خواهد شد.

سلطانی با تأکید بر اینکه شفاف‌سازی و پاسخگویی دو هدف محوری این طرح به شمار می‌روند، تصریح کرد: مردم باید بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند دقیقاً در کجا هزینه می‌شود. به گفته او، این شفافیت علاوه بر افزایش اعتماد عمومی و کاهش فرار مالیاتی، امکان توزیع عادلانه‌تر منابع و اجرای سریع‌تر پروژه‌های واقعی و نیازمحور در مناطق کمتر برخوردار را فراهم می‌سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد مشاهده آثار مستقیم مالیات پرداختی در پروژه‌هایی مانند مدرسه‌سازی، احداث مراکز درمانی یا راه‌سازی، حس تعلق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان را تقویت می‌کند و تجربه موفق مازندران در سال گذشته نشان داد مشارکت مردم می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در بهینه‌سازی مصرف منابع و تقویت حکمرانی محلی داشته باشد.

