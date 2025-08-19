  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

تعمیق همکاری‌های ایران و ارمنستان در حمل‌ونقل، انرژی و تجارت

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:دو کشور ایران و ارمنستان بر گسترش زیرساخت‌ها، همکاری‌های انرژی و سرمایه‌گذاری مشترک توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر سید حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در نشست مشترک رؤسای جمهور و نخست‌وزیران ایران و ارمنستان، سه محور اصلی همکاری شامل حمل‌ونقل، انرژی و تجارت بررسی شد. طرفین بر توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای از جمله خط آهن جلفا و مسیر تبریز–نوردوز، ارتقای پایانه‌های مرزی و تسریع ساخت پل مشترک تأکید کردند.

وی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل هوایی، توافق بر افزایش پروازها و اخذ مجوز پروازهای «آزادی پنجم» حاصل شد.

پور محمدی تصریح کرد: در بخش انرژی، ایران تأمین‌کننده نفت خام خواهد بود و شرکت‌های ارمنی پالایشگاه مرزی احداث می‌کنند؛ همچنین امکان ترانزیت گاز شمال–جنوب و همکاری برقی مطرح شد.

به گفته این مقام مسئول مذاکرات تجاری و سرمایه‌گذاری نیز با هدف افزایش پروژه‌های مشترک ادامه خواهد یافت.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

