به گزارش خبرگزاری مهر سید حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در نشست مشترک رؤسای جمهور و نخستوزیران ایران و ارمنستان، سه محور اصلی همکاری شامل حملونقل، انرژی و تجارت بررسی شد. طرفین بر توسعه زیرساختهای ریلی و جادهای از جمله خط آهن جلفا و مسیر تبریز–نوردوز، ارتقای پایانههای مرزی و تسریع ساخت پل مشترک تأکید کردند.
وی ادامه داد: در حوزه حملونقل هوایی، توافق بر افزایش پروازها و اخذ مجوز پروازهای «آزادی پنجم» حاصل شد.
پور محمدی تصریح کرد: در بخش انرژی، ایران تأمینکننده نفت خام خواهد بود و شرکتهای ارمنی پالایشگاه مرزی احداث میکنند؛ همچنین امکان ترانزیت گاز شمال–جنوب و همکاری برقی مطرح شد.
به گفته این مقام مسئول مذاکرات تجاری و سرمایهگذاری نیز با هدف افزایش پروژههای مشترک ادامه خواهد یافت.
