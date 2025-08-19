به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورانی عصر سه شنبه در نشست خبری در گزارشی از وضعیت اقتصادی و پروژههای عمرانی استان گفت: گلستان در مسیر پیشرفت قرار دارد و طی سالهای اخیر اقدامات مهمی در جهت توسعه زیرساختها و بهبود وضعیت اقتصادی انجام شده است.
نورانی با اشاره به تخصیص اعتبارات در سالهای گذشته، گفت: اکنون شاهد رشد خوبی در بخش اعتبارات بودیم و به ویژه در حوزههای مخابرات و انتقال داده، بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است. این اقدامها به ویژه در جهت حمایت از شرکتهای دانشبنیان و توسعه فضای مجازی تأثیرگذار بوده است.
وی همچنین از توسعه پروژههای درمانی در استان خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از هزار و ۳۰۰ تخت بیمارستانی به پروژههای بهداشت و درمان استان افزوده شده است و امیدواریم که این اقدامات تا پایان سال به ثمر بنشینند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان در بخش دیگری از صحبتهای خود به پروژههای نیروگاهی خانگی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر حدود ۸۰۰ واحد نیروگاهی خانگی در استان راهاندازی شده و تلاش میکنیم با افزایش این تعداد، تأمین انرژی برای استان را بهبود بخشیم.
وی همچنین از اهمیت جذب سرمایهگذاران به ویژه در حوزه انرژی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۸ پروژه نیروگاهی در استان در حال اجراست و این پروژهها میتوانند موجب ایجاد اشتغال پایدار و تأمین انرژی استان شوند.
نورانی با اشاره به حمایتهای دولت و صندوق توسعه ملی از پروژههای سرمایهگذاری در استان، ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با همدلی و تلاش مشترک، آینده اقتصادی استان گلستان روشنتر از همیشه باشد.
