هاشم امینی مدیرعامل آبفای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت منابع آبی کشور گفت: پنجمین سال خشک سالی را پشت سر می‌گذاریم و در سطح کشور شاهد کاهش ۴۰ درصدی بارندگی هستیم.

وی ادامه داد: به صورت میانگین و برخی از استان‌ها حتی بیشتر از این عدد بوده و این امر موجب تأثیر بر سفره‌های آب زیر زمینی بر ظرفیت سدهای کشور بر ظرفیت تأمین آب شرب و بهداشت مردم داشته باشد

امینی با اشاره به اینکه در اقصی نقاط کشور با طرح‌های انجام شده ناترازی و تنش آبی را مدیریت کردیم و نگذاشتیم بحران جدی در شهرهایی نظیر تهران، اراک، بندر عباس، مشهد، اصفهان، یزد و تبریز پیش بیاید.

مدیر عامل آبفای کشور ادامه داد: امیدواریم تا انتهای سال آبی و شروع فصل بارش و سال آبی جدید هم بتوانیم این روند را دنبال کنیم و نگرانی از بابت تأمین آب شرب و بهداشت نداشته باشیم.

وی ادامه داد: ممکن است در برخی از استان‌ها به دلیل شرایطی مانند، نداشتن سامانه‌های انتقال، عدم وجود تصفیه خانه و یا شرایطی که برای آب زیرزمینی پیش می اید به صورت نقطه‌ای و محلی(local) چالش‌هایی را در تأمین آب شرب داشته وجود داشته باشد.

امینی در پاسخ به این سوال در صورتی که تا پایان آبان ماه بارندگی نداشته باشیم برای تأمین آب شرب و بهداشت کدام استان‌ها نگرانی وجود دارد، گفت: اگر بارندگی نداشته باشیم استان‌هایی که منابع آب سطحی استفاده می‌کنند و قالب آبی که در حوزه شرب از منابع سد حتی چشمه‌ها و قنوات استفاده می‌شود، این استان‌ها دچار مشکل خواهند شد.

وی در این زمینه ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته وزارت نیرو این استان‌ها را در یک سطح تاب آوری می‌دهد که در حوزه آب شرب دچار مشکل نشویم.

مدیر عامل آبفای کشور در خاتمه تاکید کرد: قطعی ساعتی آب را نخواهیم داشت، حتی در تهران که در برخی از روزهای گرم سال که شرایط اصلاً مناسب نبود، نگذاشتیم چالش جدی شود و جیره‌بندی و نوبت‌بندی رو داشته باشیم.