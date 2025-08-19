  1. استانها
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

ادای احترام اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به مقام شهدای مقاومت ارس

جلفا- اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به شهرستان جلفا بر مزار شهدای مقاومت ارس حاضر شدند و به مقام شهدا ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در سفر نظارتی خود به شمال غرب کشور، در بدو ورود به شهرستان جلفا بر مزار شهدای مقاومت ارس حاضر شدند و ضمن قرائت فاتحه به مقام شهدا ادای احترام کردند.

پل آهنی جلفا در دوران جنگ جهانی دوم شاهد مقاومت دلیرانه سه مرزبان ایرانی به نام‌های سرجوخه شهید مصیب محمدی، سرباز شهید عبدالله شهریاری باسمنج و سرباز شهید سید محمد راثی هاشمی بود که امروز به عنوان نمادی از تاریخ پرافتخار کشورمان به یادگار مانده است.

گفتنی است، ابراهیم عزیزی، عباس مقتدایی، سیدمحمود نبویان، اسماعیل کوثری، یعقوب رضازاده، علی خضریان، روح الله نجابت، ابوالفضل ظهره وند، حسن قشقاوی، سارا فلاحی، علاءالدین بروجردی، محمدرضا محسنی ثانی، عزت الله حبیب زاده و روح الله متفکر آزاد در این سفر نظارتی حضور دارند.

