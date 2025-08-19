به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری عصر سهشنبه در نشست با گفتوگو با رسانهها که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دالان زنگزور توطئهای بزرگ علیه منافع ملی ایران است.
وی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره مانع اجرای این طرح بوده و در سالهای گذشته با برگزاری مانورهای بزرگ نظامی در مرزها نشان داده است که اجازه تعرض به مرزهای خود را نمیدهد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آذربایجان در پی تصرف این مسیر بود، اما اقدامات بازدارنده ایران مانع جدی در برابر این هدف ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه «این دالان یک توطئه بزرگ علیه کشورمان است» افزود: ارمنستان به خوبی میداند که ایران در مسیر حمایت از این کشور هزینههای زیادی پرداخت کرده است و در عین حال تلاش شده است افکار عمومی در جمهوری آذربایجان علیه ایران تحریک شود.
شهریاری تصریح کرد: باید پیشتر اقدامات مناسبتری با همراهی ارمنستان صورت میگرفت تا امروز کشورمان در موضع امتیازدهی قرار نگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: به نوعی آمریکا نیز از مسیر این تحولات به همسایگی ایران وارد شده است و این مسئله به یک حق امتیاز ۹۹ ساله برمیگردد که در گذشته به آنها داده شده بود و اکنون دوباره در حال احیا شدن است.
وی هشدار داد: ادامه این روند میتواند مشکلات جدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند و ضرورت دارد با هوشیاری و اقدامات بهموقع، جلوی آن گرفته شود.
