متفکرآزاد: شمال غرب ایران، چهارراه کریدورهای منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله متفکر آزاد ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: فعال‌سازی کریدور جلفا-نخجوان-ایروان می‌تواند مسیر ترانزیت از ایروان را ۶ تا ۷ ساعت کوتاه‌تر کند و دسترسی ایران به اروپا را تسهیل بخشد و با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور در آغاز دولت چهاردهم، پیشنهاداتی در این خصوص ارائه داده شده است.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های مرزی، به‌ویژه در پایانه‌هایی مانند نوردوز، ضرورتی انکارناپذیر است و این منطقه می‌تواند به چهارراه کریدورهای بین‌المللی و عامل مهمی در رونق اقتصادی کشور تبدیل شود.