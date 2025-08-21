  1. استانها
متفکرآزاد: شمال غرب ایران، چهارراه کریدورهای منطقه است

تبریز-نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موقعیت استراتژیک استان‌های مرزی شمال غرب کشور، تأکید کرد: شمال غرب ایران، چهارراه کریدورهای منطقه است .

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله متفکر آزاد ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: فعال‌سازی کریدور جلفا-نخجوان-ایروان می‌تواند مسیر ترانزیت از ایروان را ۶ تا ۷ ساعت کوتاه‌تر کند و دسترسی ایران به اروپا را تسهیل بخشد و با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور در آغاز دولت چهاردهم، پیشنهاداتی در این خصوص ارائه داده شده است.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های مرزی، به‌ویژه در پایانه‌هایی مانند نوردوز، ضرورتی انکارناپذیر است و این منطقه می‌تواند به چهارراه کریدورهای بین‌المللی و عامل مهمی در رونق اقتصادی کشور تبدیل شود.

