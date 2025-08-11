انسداد مرزهای ایران با اوراسیا؛ تبعات اجاره کریدور زنگزور به آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به توافق اولیه ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر روی کنترل کریدور زنگزور توسط آمریکاییها، اظهار کرد: آمریکا دنبال ماجراجویی جدیدی در قفقاز است و کشورمان نمیتواند به حضور ناتو در همسایگی ایران و انسدادِ مرزهای زمینیاش با ارمنستان و اتحادیه اوراسیا بیتفاوت باشد.
وی ادامه داد: آنچه امروز رقم میخورد محصول کم توجهی دولتها به اهمیت موضوع برای ایران و عدم استفاده بهموقع از فرصتهاست. برای پیشگیری از تغییر ژئوپلیتیک منطقه و رفع تهدید حضور آمریکاییها در همسایگی ایران و تبعات اقتصادی و ترانزیتی آن، هرچه سریعتر باید با رعایت منافع ملی کشور، تمهیدات لازم سیاسی و دفاعی و امنیتی بهعمل آید.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کریدور ارس از سالها قبل با عدم تزریق بهموقع منابع مالی به کندی پیش میرود، خاطرنشان شد: این کریدور نقشی حیاتی در آینده ترانزیت، تجارت و سرمایهگذاری ایران دارد و باید اراده مسئولان اجرایی کشور برای بهرهبرداری از آن جلوه عملی داشته باشد.
وی تصریح کرد: اقدام پاشینیان و علیاف در ابراز تمایل برای اجاره خاکشان به آمریکاییها با علم به تبعات امنیتی، ترانزیتی و ایجاد محدودیت برای حضور ایران در قفقاز، خلاف حُسن همجواری است و ارمنستان و جمهوری آذربایجان باید متوجه حضور منافقانه و فتنهانگیز ترامپ بوده و بدانند منافع بلندمدت کشورهای منطقه در تعامل و همکاری با یکدیگر است.
نوین با بیان اینکه بررسی مفاد توافقنامه رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان در آمریکا نشان میدهد هنوز موارد ادعایی ترامپ نهایی نشده است، گفت: بهنظر میآید این نشست نمایشی، سنجشی برای واکنش ایران و روسیه است و اگر کشورهای منطقه منجمله روسیه در برابر حضور کشور فرامنطقهای در قفقاز موضع قاطعی اتخاذ نکنند، هیچ بعید نیست نمایش سیاسی ترامپ رنگ واقعیت به خود بگیرد.
وی در پایان افزود: متأسفانه با تحلیلهای غلط در بدنه تصمیمگیری، دولتهای مختلف در توسعه کریدورها قصور کردهاند، در شرایطی که کریدور ریلی جلفا تا روسیه با تعمیرات اندک قابل احیاست، متأسفانه این ظرفیت طلایی به فراموشی سپرده شده است.
