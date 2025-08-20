بیش از ۸۰نفر از قاریان قرآن اعزام شده به اربعین،هزار برنامه اجرا کردند

سید محمد موجانی، مدیر بخش فعالیت‌های قرآنی کمیته فرهنگی آموزشی اربعین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این کاروان از رشد ۵ درصدی فعالیت‌های قرآنی در اربعین امسال خبر داد.

وی گفت: کاروان قرآنی امام رضا علیه السلام در اربعین امسال به لطف خدا و با مشارکت آستان قدس رضوی، موفق به اجرای حدود ۱۰۰۰ برنامه قرآنی در مدت ۸ روز در کشور عراق شد که نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد داشت.

وی افزود: در این کاروان بیش از ۸۰ نفر از قاریان قرآن و گروه‌های تواشیح از ۱۳ ملیت مختلف حضور داشتند که در مسیرهای نجف، دیاله، حله، بغداد و طریق العلما به سمت کربلا برنامه اجرا کردند.

موجانی با اشاره به هماهنگی‌های بهتر امسال گفت: هماهنگی‌ها از قبل از اربعین شروع شد و بر اساس یک جدول زمان‌بندی شده، در ساعت‌های مقرر در مواکب حاضر می‌شدیم.

وی در خصوص محتوای برنامه‌ها افزود: آیات نصر و فتح به عنوان محور برنامه‌ها انتخاب شده بود که مفاهیم و تفسیر آنها در اختیار اعضا قرار گرفته بود. همچنین با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، مبلغین طرح «زندگی با آیه‌ها» این مفاهیم را در قالب بروشور در اختیار مردم قرار می‌دادند تا فضای جهاد و مقاومت به خوبی تبیین شود.

مدیر بخش فعالیت‌های قرآنی کمیته فرهنگی آموزشی اربعین از حضور بانوان قاری نیز خبر داد و گفت: گروهی از بانوان فعال قرآنی به مدت ۶ روز به عراق اعزام شدند و بیش از ۵۰ برنامه در حرم‌ها و مواکب ویژه بانوان اجرا کردند. به گونه‌ای که عتبه امام حسین علیه السلام درخواست حضور مستمر این اساتید برای آموزش قاریان عراقی را دارد.

موجانی خاطرنشان کرد: برنامه‌های این کاروان روز اربعین با اجرای اختتامیه در خیمه‌گاه حسینی و با حضور مدیر دارالقرآن عتبه امام حسین علیه السلام و قاریان ایرانی و عراقی به پایان رسید.

وی در پایان با تقدیر از همه نهادها گفت: کاروان قرآنی امام رضا بدون هیچ نام و نشان خاصی، برای همه ارگان‌ها و نهادهای حاضر در مواکب برنامه اجرا کرد تا سبد قرآنی آنها را سرشار از عطر قرآن کند. همچنین شبکه‌های مختلف سراسری و استانی مانند نسیم، شبکه دو و سه سیما و بخصوص رادیو و تلویزیون قرآن، بیش از ۸۰ ساعت به پوشش این برنامه‌ها پرداختند.