اجرای بیش از ۲۰۰ محفل توسط کاروان قرآنی امام رضا(ع) در اربعین ۱۴۰۴

سید محمد موجانی رئیس کارگروه فعالیتهای قرآنی کمیته فرهنگی ستاد اربعین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامههای این کاروان گفت: با نزدیکشدن به مراسم باشکوه اربعین حسینی، کاروانهای قرآنی امام رضا (علیه السلام) با حمایت مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی، فعالیتهای گستردهای را در مسیر پیادهروی نجف تا کربلا آغاز کردهاند. این کاروانها متشکل از قاریان بینالمللی، نوجوانان و مبلغان قرآنکریم هستند که با اجرای برنامههای متنوع، پیامهای الهی را به زائران اباعبدالله الحسین (علیه السلام) منتقل میکنند.
وی با اشاره به جزئیات فعالیت کاروانهای قرآنی ادامه داد: دسته اول (تیم ملی قرآنکریم جمهوری اسلامی ایران) است که این گروه متشکل از قاریان نوجوان به سرپرستی آریان نوجوان قرآنکریم بودند. هفته گذشته وارد عراق شدند و در شهر نجف اشرف برنامههای قرآنی متعددی اجرا کردند. در طول مسیر پیادهروی نجف به کربلا (طریق الحسین)، در مواکب ایرانی و عراقی حضور یافتند و محافل تلاوت قرآن برگزار کردند که برنامههای آنها با استقبال گسترده زائران مواجه شد و در نهایت در شهر کربلا، مأموریتشان به پایان رسید و امروز این گروه به ایران بازگشتند.
موجانی ادامه داد: دسته دوم (قاریان بینالمللی ایران هستند که این گروه شامل حاج مهدی غلامنژاد و حاج حسین فردی (دو تن از قاریان برجسته کشور) بودند که در تاریخ ۱۱ مردادماه به عراق اعزام شدند. در شهر نجف و همچنین در مسیر پیادهروی نجف به کربلا، برنامههای قرآنی متعددی اجرا کردند. دیشب وارد شهر کربلا شدند و از امروز برنامههایشان در این شهر ادامه خواهد یافت. دسته سوم (۳۰ قاری قرآنکریم هستند که این گروه امشب با پرواز تهران به نجف، وارد عراق شدند. فعالیتهای قرآنی آنها از فردا آغاز میشود و تا روز اربعین ادامه خواهد داشت.
این فعال قرآنی با اشاره به حضور قاریان بینالمللی از ۱۳ ملیت مختلف اظهار داشت: به همت جامعهالمصطفی العالمیه، گروهی از قاریان بینالمللی از ۱۳ کشور مختلف در روز سهشنبه ۲۱ مردادماه به عراق سفر میکنند. این قاریان نیز در شهر نجف، مسیر پیادهروی (طریق الحسین) و شهر کربلا به اجرای برنامههای قرآنی خواهند پرداخت.
وی به بیان آمار و دستاوردهای فعالیتهای قرآنی پرداخت و گفت: در طول ۴ روز گذشته، بیش از ۲۰۰ محفل و برنامه قرآنی توسط کاروانهای امام رضا (علیه السلام) برگزار شده است. مستند «با قرآن در مسیر بهشت» که فعالیتهای قرآنی این کاروانها را پوشش میدهد، از فردا از شبکههای نسیم، دو سیما، افق و امید پخش خواهد شد. محورهای اصلی برنامهها تلاوت سوره مبارکه فتح و آیات مرتبط با موضوع مقاومت و پیروزی است.
حضور مبلغان طرح زندگی با آیهها در مسیر پیاده روی اربعین
موجانی به حضور مبلغان قرآنی در مسیر پیادهروی اشاره کرد و گفت: مبلغان سازمان تبلیغات اسلامی در قالب طرح «زندگی با آیات» در مسیر پیادهروی اربعین حضور دارند. این مبلغان به تبیین مفاهیم قرآن، تفسیر آیات منتخب و انتقال پیامهای قرآنی به زائران میپردازند.
ویژهبرنامه قرآنی در استان بابل
وی گفت: هر روز گروهی از قاریان قرآنکریم به میزبانی مردم شهر حله (استان بابل) سفر میکنند.در این شهر و همچنین در مواکب واقع در مسیرهای منتهی به کربلا، محافل قرآنی برگزار میشود که با استقبال گرم زائران همراه است.فعالیتهای کاروان قرآنی امام رضا (علیه السلام) در مسیر اربعین حسینی، با استقبال بینظیر زائران مواجه شده است. این برنامهها نهتنها به ترویج فرهنگ قرآن و عترت کمک میکند، بلکه فضای معنوی پیادهروی اربعین را غنیتر میسازد. انشاالله با ادامه این حرکتهای فرهنگی، پیامهای الهی قرآنکریم به گوش همه عاشقان اباعبدالله الحسین (علیه السلام) برسد.
