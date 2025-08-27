به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میرزایی روز چهارشنبه با بیان این مطلب اظهار کرد: از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ سامانه اشارک به منظور دسترسی غیرحضوری و آسان افراد کم‌شنوا و ناشنوا به خدمات بیمه سلامت راه‌اندازی شده است.

وی افزود: با راه اندازی این سامانه و با افزوده شدن امکانات هوش مصنوعی به پورتال سازمان بیمه سلامت ایران، مردم و همچنین افراد ناشنوا می‌توانند با کلیک روی آیکون اشارک در پایین صفحه به لینک https://caic.ihio.gov.ir مراجعه و به صورت تایپی سوالات و موضوعات بیمه‌ای خود را با سامانه پاسخگویی مرکز امور مشتریان و اطلاع رسانی مطرح کرده و پاسخ خود را از هوش مصنوعی و یا کارشناسان بیمه سلامت ایران دریافت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان گفت: این موضوع کمک شایانی به افراد کم شنوا و ناشنوا در تعامل دو سویه با بیمه سلامت خواهد داشت.

میرزایی تأکید کرد: ضمن توسعه درگاه چت آنلاین که با هوش مصنوعی تقویت شده، درگاه جدید تماس تصویری نیز راه اندازی شده است و از این طریق کارشناسان پاسخگو و مسلط به زبان اشاره، پاسخگوی سوالات ناشنوایان و کم شنوایان از طریق تماس تصویری و چند رسانه‌ای خواهند بود.

وی ادامه داد: به منظور اطلاع‌رسانی عمده به افراد کم‌توان با سازمان بهزیستی، معاونت درمان و معاونت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، مراغه و سراب مکاتبات لازم انجام شده تا این عزیزان بتوانند در صورت نیاز با کارشناسان بیمه سلامت ارتباط برقرار کرده و مشکلات خود را در خصوص بیمه مطرح کنند.

گفتنی‌ست این اقدام در جهت رفاه حال بیمه‌شدگان بیمه سلامت و تسهیل در دریافت خدمات توسط مراجعین کم‌توان انجام گرفته است.