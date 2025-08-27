  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۹

اشارک، پل ارتباطی چندرسانه‌ای با بیمه‌شدگان ناشنوا

تبریز-مدیر کل بیمه سلامت آذربایجان شرقی، راه‌اندازی سامانه اشارک را پل ارتباطی چندرسانه‌ای کارشناسان بیمه با بیمه‌شدگان ناشنوا عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میرزایی روز چهارشنبه با بیان این مطلب اظهار کرد: از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ سامانه اشارک به منظور دسترسی غیرحضوری و آسان افراد کم‌شنوا و ناشنوا به خدمات بیمه سلامت راه‌اندازی شده است.

وی افزود: با راه اندازی این سامانه و با افزوده شدن امکانات هوش مصنوعی به پورتال سازمان بیمه سلامت ایران، مردم و همچنین افراد ناشنوا می‌توانند با کلیک روی آیکون اشارک در پایین صفحه به لینک https://caic.ihio.gov.ir مراجعه و به صورت تایپی سوالات و موضوعات بیمه‌ای خود را با سامانه پاسخگویی مرکز امور مشتریان و اطلاع رسانی مطرح کرده و پاسخ خود را از هوش مصنوعی و یا کارشناسان بیمه سلامت ایران دریافت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان گفت: این موضوع کمک شایانی به افراد کم شنوا و ناشنوا در تعامل دو سویه با بیمه سلامت خواهد داشت.

میرزایی تأکید کرد: ضمن توسعه درگاه چت آنلاین که با هوش مصنوعی تقویت شده، درگاه جدید تماس تصویری نیز راه اندازی شده است و از این طریق کارشناسان پاسخگو و مسلط به زبان اشاره، پاسخگوی سوالات ناشنوایان و کم شنوایان از طریق تماس تصویری و چند رسانه‌ای خواهند بود.

وی ادامه داد: به منظور اطلاع‌رسانی عمده به افراد کم‌توان با سازمان بهزیستی، معاونت درمان و معاونت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، مراغه و سراب مکاتبات لازم انجام شده تا این عزیزان بتوانند در صورت نیاز با کارشناسان بیمه سلامت ارتباط برقرار کرده و مشکلات خود را در خصوص بیمه مطرح کنند.

گفتنی‌ست این اقدام در جهت رفاه حال بیمه‌شدگان بیمه سلامت و تسهیل در دریافت خدمات توسط مراجعین کم‌توان انجام گرفته است.

